30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في اليابان... فيضانات وانهيارات تهدد 360 ألف شخص
Lebanon 24
08-08-2025
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت أمطار غزيرة على
جزيرة كيوشو
اليابانية
الجنوبية بفيضانات وانهيارات أرضية، ما دفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ وأصدر المسؤولون أعلى مستوى من التحذيرات في أجزاء من المنطقة.
Advertisement
ووفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، ضرب انهيار طيني منزلا في مدينة أيرا بمحافظة كاجوشيما، مما أدى إلى دفن شخصين تم إنقاذهما على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفى.
وأصدرت الوكالة تحذيرات بالإجلاء لأكثر من 360 ألف شخص في محافظة كاجوشيما وميازاكي المجاورة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مياها موحلة تتدفق في الأنهار، وفي مدينة كيريشيما، وصلت مياه الفيضان إلى مستوى الركبة في أحد المراكز التجارية.
وأدت الأمطار الغزيرة إلى شل حركة النقل المحلية، مما أوقف القطارات والحافلات، وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى كاجوشيما.
وشكلت حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، فرقة عمل للاستجابة الطارئة والدعم، وقال: "ستفعل الحكومة كل شيء لحماية حياتكم وسلامتكم".
مواضيع ذات صلة
في شمال الهند.. مصرع أكثر من 70 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية
Lebanon 24
في شمال الهند.. مصرع أكثر من 70 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية
08/08/2025 10:31:56
08/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيضانات تهدّد 21 ولاية نيجيرية.. والسلطات تحذّر سكان لاغوس
Lebanon 24
فيضانات تهدّد 21 ولاية نيجيرية.. والسلطات تحذّر سكان لاغوس
08/08/2025 10:31:56
08/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنصادر ممتلكات أي شخص ارتكب أفعالا تهدد السلام والأمن والاستقرار أو سلامة أراضي سوريا
Lebanon 24
ترامب: سنصادر ممتلكات أي شخص ارتكب أفعالا تهدد السلام والأمن والاستقرار أو سلامة أراضي سوريا
08/08/2025 10:31:56
08/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند: استمرار عمليات البحث عن مفقودين بعد فيضانات مدمّرة في الهيمالايا
Lebanon 24
الهند: استمرار عمليات البحث عن مفقودين بعد فيضانات مدمّرة في الهيمالايا
08/08/2025 10:31:56
08/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
طائرة إسرائيلية استُخدمت في الحرب مع إيران.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
Lebanon 24
طائرة إسرائيلية استُخدمت في الحرب مع إيران.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
03:30 | 2025-08-08
08/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
Lebanon 24
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
03:15 | 2025-08-08
08/08/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
Lebanon 24
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
03:02 | 2025-08-08
08/08/2025 03:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
Lebanon 24
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
02:59 | 2025-08-08
08/08/2025 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
Lebanon 24
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
02:13 | 2025-08-08
08/08/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-08-08
طائرة إسرائيلية استُخدمت في الحرب مع إيران.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
03:15 | 2025-08-08
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
03:02 | 2025-08-08
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
02:59 | 2025-08-08
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
02:13 | 2025-08-08
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
01:40 | 2025-08-08
أستراليا تطالب إسرائيل بالامتناع عن السيطرة على غزة
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24