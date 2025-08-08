في اليابان... فيضانات وانهيارات تهدد 360 ألف شخص

Advertisement

تسببت أمطار غزيرة على الجنوبية بفيضانات وانهيارات أرضية، ما دفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ وأصدر المسؤولون أعلى مستوى من التحذيرات في أجزاء من المنطقة.ووفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، ضرب انهيار طيني منزلا في مدينة أيرا بمحافظة كاجوشيما، مما أدى إلى دفن شخصين تم إنقاذهما على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفى.وأصدرت الوكالة تحذيرات بالإجلاء لأكثر من 360 ألف شخص في محافظة كاجوشيما وميازاكي المجاورة.وأظهرت لقطات تلفزيونية مياها موحلة تتدفق في الأنهار، وفي مدينة كيريشيما، وصلت مياه الفيضان إلى مستوى الركبة في أحد المراكز التجارية.وأدت الأمطار الغزيرة إلى شل حركة النقل المحلية، مما أوقف القطارات والحافلات، وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى كاجوشيما.وشكلت حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، فرقة عمل للاستجابة الطارئة والدعم، وقال: "ستفعل الحكومة كل شيء لحماية حياتكم وسلامتكم".