عربي-دولي

لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب

Lebanon 24
08-08-2025 | 03:15
نقلت صحيفة Telegraph عن وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يجبر فلاديمير زيلينسكي على تقديم تنازلات في المفاوضات.
وقال الوزير السابق، ردا على سؤال حول هل سيتمكن ترامب من إجبار زيلينسكي على تقديم تنازلات: "نعم، هناك مخاوف. هناك دولتان نوويتان في الناتو بالإضافة للولايات المتحدة: فرنسا وبريطانيا، وأعتقد أنه من المهم أن تكون أوروبا حاضرة في المفاوضات".

وشدد والاس على أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يجريان المفاوضات بحزم وقسوة ويعرفان كيفية الضغط على الآخرين. (روسيا اليوم)
