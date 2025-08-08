لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب

Advertisement

نقلت صحيفة Telegraph عن السابق بن والاس، قوله إن الرئيس الأمريكي قد يجبر فلاديمير زيلينسكي على تقديم تنازلات في المفاوضات.وقال الوزير السابق، ردا على سؤال حول هل سيتمكن من إجبار زيلينسكي على تقديم تنازلات: "نعم، هناك مخاوف. هناك دولتان نوويتان في الناتو بالإضافة للولايات المتحدة: وبريطانيا، وأعتقد أنه من المهم أن تكون حاضرة في المفاوضات".وشدد والاس على أن الرئيسين ودونالد ترامب، يجريان المفاوضات بحزم وقسوة ويعرفان كيفية الضغط على الآخرين. (روسيا اليوم)