ستارمر: السيطرة على غزة لن تساهم في إنهاء الصراع أو إطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
08-08-2025
|
03:40
A-
A+
قال رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
، الجمعة، إن قرار
إسرائيل
بالسيطرة على
قطاع غزة
"خاطئ"، داعيا الحكومة
الإسرائيلية
إلى إعادة النظر فيه.
وأضاف ستارمر في بيان: "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا".
وشدد ستارمر يوم الجمعة على أن هذا الإجراء "لن يسهم في إنهاء الصراع أو ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء".
