ستارمر: السيطرة على غزة لن تساهم في إنهاء الصراع أو إطلاق سراح الرهائن

قال رئيس الوزراء ، الجمعة، إن قرار بالسيطرة على "خاطئ"، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر فيه.وأضاف ستارمر في بيان: "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا".وشدد ستارمر يوم الجمعة على أن هذا الإجراء "لن يسهم في إنهاء الصراع أو ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء".