إقتصاد

وسط تصعيد ترامب التجاري.. الهند تجمّد واردات النفط الروسي مؤقتًا

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:01
قررت شركات التكرير الحكومية في الهند تعليق مشترياتها الفورية من النفط الخام الروسي، في خطوة تعكس تنامي الضغوط الأميركية على نيودلهي، بعدما صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءاته التجارية ضدها بفرض رسوم جمركية مضاعفة على صادراتها.
ووفق مصادر مطلعة على خطط الشراء، أوقفت شركات كبرى مثل "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم" تعاقداتها الفورية لشراء شحنات الخام الروسي، بانتظار توجيهات رسمية من الحكومة، وسط ضبابية سياسية واقتصادية متصاعدة.

وفي المقابل، سارعت "إنديان أويل" لشراء خمسة ملايين برميل من النفط من مصادر بديلة تشمل الولايات المتحدة والبرازيل وليبيا، ضمن سعيها لتأمين بدائل سريعة للإمدادات الروسية.

التوتر جاء عقب قرار إدارة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على كافة صادرات الهند، في خطوة تُفسر على أنها عقاب مباشر على استمرار نيودلهي في استيراد النفط من موسكو رغم العقوبات الغربية.

هذه الخطوة الأميركية جاءت دون فرض إجراء مشابه على الصين، ما فُسر في أوساط السوق بأنه ضغط سياسي مباشر لدفع الهند نحو تقليص تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة، في سياق الضغط الدولي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

أدت هذه التطورات إلى تقلبات واضحة في أسعار النفط، وسط مخاوف من انقطاع جزئي في الإمدادات. واستقر سعر خام برنت قرب 67 دولارًا للبرميل الخميس، بعدما فقد بعض مكاسبه خلال الأيام الماضية.

ورغم عدم صدور أي توجيهات رسمية من حكومة ناريندرا مودي بوقف واردات النفط الروسي، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن شركات التكرير طُلب منها إعداد خطط طوارئ للحصول على شحنات من مصادر بديلة. (بلومبرغ)
05:30 | 2025-08-08
05:37 | 2025-08-08
05:22 | 2025-08-08
05:15 | 2025-08-08
04:44 | 2025-08-08
04:43 | 2025-08-08
