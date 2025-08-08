وسط تصعيد ترامب التجاري.. الهند تجمّد واردات النفط الروسي مؤقتًا

Advertisement

قررت شركات التكرير الحكومية في الهند تعليق مشترياتها الفورية من الخام الروسي، في خطوة تعكس تنامي الضغوط الأميركية على نيودلهي، بعدما صعّد الرئيس الأميركي إجراءاته التجارية ضدها بفرض رسوم جمركية مضاعفة على صادراتها.ووفق مصادر مطلعة على خطط الشراء، أوقفت شركات كبرى مثل "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم" تعاقداتها الفورية لشراء شحنات الخام الروسي، بانتظار توجيهات رسمية من الحكومة، وسط ضبابية سياسية واقتصادية متصاعدة.وفي المقابل، سارعت "إنديان أويل" لشراء خمسة ملايين برميل من النفط من مصادر بديلة تشمل والبرازيل وليبيا، ضمن سعيها لتأمين بدائل سريعة للإمدادات الروسية.التوتر جاء عقب قرار إدارة بزيادة الرسوم الجمركية على كافة صادرات الهند، في خطوة تُفسر على أنها عقاب مباشر على استمرار نيودلهي في استيراد النفط من رغم الغربية.هذه الخطوة الأميركية جاءت دون فرض إجراء مشابه على ، ما فُسر في أوساط السوق بأنه ضغط سياسي مباشر لدفع الهند نحو تقليص تعاونها مع في مجال الطاقة، في سياق الضغط الدولي لإنهاء الحرب في .أدت هذه التطورات إلى تقلبات واضحة في أسعار النفط، وسط مخاوف من انقطاع جزئي في الإمدادات. واستقر سعر خام برنت قرب 67 دولارًا للبرميل الخميس، بعدما فقد بعض مكاسبه خلال الأيام الماضية.ورغم عدم صدور أي توجيهات رسمية من حكومة ناريندرا مودي بوقف واردات النفط الروسي، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن شركات التكرير طُلب منها إعداد خطط طوارئ للحصول على شحنات من مصادر بديلة. (بلومبرغ)