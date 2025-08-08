Advertisement

عربي-دولي

سموتريتش: نعمل على محو الدولة الفلسطينية من الوجود

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:15
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي على "محو الدولة الفلسطينية".
وقال وزير المالية الإسرائيلي في مقابلة مع نشرة السبت الإخبارية "أوفيك": إنه "يعمل على العودة إلى التجمعات السكانية التي تم إخلاؤها في شمال السامرة (الضفة الغربية) والحدائق والأباريق".

وأضاف: "آمل أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة حول تصحيح خطيئة فك الارتباط، شعب إسرائيل يصحح الخطيئة في غزة، وآمل أن ننجح أيضا في استكمال تصحيح الخطيئة في شمال السامرة".

وتابع: "ما يشرفنا القيام به في هذا المصطلح هو ببساطة محو الدولة الفلسطينية، لاحقا، بعون الله، رسميا، ولكن أولا وقبل كل شيء، نحن ببساطة نخرج هذه الفكرة من جدول الأعمال كجزء من دروس 7 أكتوبر، ونرسخ الحقائق على الأرض".
(روسيا اليوم)

 
05:30 | 2025-08-08
05:37 | 2025-08-08
05:22 | 2025-08-08
05:15 | 2025-08-08
04:44 | 2025-08-08
04:43 | 2025-08-08
