عربي-دولي
سموتريتش: نعمل على محو الدولة الفلسطينية من الوجود
Lebanon 24
08-08-2025
|
04:15
أعلن
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
أن الحكومة
الإسرائيلية
تعمل بشكل منهجي على "محو
الدولة الفلسطينية
".
وقال
وزير المالية
الإسرائيلي
في مقابلة مع نشرة السبت الإخبارية "أوفيك": إنه "يعمل على العودة إلى التجمعات السكانية التي تم إخلاؤها في شمال السامرة (الضفة الغربية) والحدائق والأباريق".
وأضاف: "آمل أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة حول تصحيح خطيئة فك الارتباط، شعب
إسرائيل
يصحح الخطيئة في غزة، وآمل أن ننجح أيضا في استكمال تصحيح الخطيئة في شمال السامرة".
وتابع: "ما يشرفنا القيام به في هذا المصطلح هو ببساطة محو الدولة
الفلسطينية
، لاحقا، بعون الله، رسميا، ولكن أولا وقبل كل شيء، نحن ببساطة نخرج هذه الفكرة من جدول الأعمال كجزء من دروس 7 أكتوبر، ونرسخ الحقائق على الأرض".
(روسيا اليوم)
