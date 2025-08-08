سموتريتش: نعمل على محو الدولة الفلسطينية من الوجود

Advertisement

أعلن أن الحكومة تعمل بشكل منهجي على "محو ".وقال في مقابلة مع نشرة السبت الإخبارية "أوفيك": إنه "يعمل على العودة إلى التجمعات السكانية التي تم إخلاؤها في شمال السامرة (الضفة الغربية) والحدائق والأباريق".وأضاف: "آمل أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة حول تصحيح خطيئة فك الارتباط، شعب يصحح الخطيئة في غزة، وآمل أن ننجح أيضا في استكمال تصحيح الخطيئة في شمال السامرة".وتابع: "ما يشرفنا القيام به في هذا المصطلح هو ببساطة محو الدولة ، لاحقا، بعون الله، رسميا، ولكن أولا وقبل كل شيء، نحن ببساطة نخرج هذه الفكرة من جدول الأعمال كجزء من دروس 7 أكتوبر، ونرسخ الحقائق على الأرض".(روسيا اليوم)