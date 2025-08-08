في لقاء محمد بن زايد وبوتين في موسكو.. هل تم كسر البروتوكول؟ (فيديو)

في كسر واضح للبروتوكول المتّبع بمثل هاللقاءات
الرئيس بوتين وسمو الشيخ محمد بن زايد
دخلوا قاعة المباحثات من نفس البوابة سوياً بخطوة وحده
هالتصرف ماكان عفوي
كانت رسالة بدون كلمات فيها تقدير ، واحترام ، أخوّة واضحة بين الزعيمين
اللقاء هذا ماهو مجرد زيارة رسمية ، العلاقة بين… pic.twitter.com/wz6z1lxJlB
— 𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙼𝙴𝙳 𝚁𝙰𝚂𝙷𝙸𝙳 (@M___R1212) August 7, 2025
