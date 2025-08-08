في لقاء محمد بن زايد وبوتين في موسكو.. هل تم كسر البروتوكول؟ (فيديو)

حصدت زيارة الرئيس الإماراتي زايد إلى العاصمة الروسية، ، والأسلوب الذي استقبل به تفاعلا واسعا بين نشطاء .



وأبرز نشطاء ما وصفوه بأنه "كسر للبروتوكول" خلال تحليلهم عدة مقاطع فيديو من لقاء الرئيس الإماراتي بالرئيس الروسي في الكرملين ومقاطع أخرى لحظة وداعه بنهاية زيارته.

في كسر واضح للبروتوكول المتّبع بمثل هاللقاءات

الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد

دخلوا قاعة المباحثات من نفس البوابة سوياً بخطوة وحده



هالتصرف ماكان عفوي

كانت رسالة بدون كلمات فيها تقدير ، واحترام ، أخوّة واضحة بين الزعيمين



اللقاء هذا ماهو مجرد زيارة رسمية ، العلاقة بين… pic.twitter.com/wz6z1lxJlB — 𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙼𝙴𝙳 𝚁𝙰𝚂𝙷𝙸𝙳 (@M___R1212) August 7, 2025 Advertisement

وكتب أحدهم قائلا: "في كسر واضح للبروتوكول المتبع بمثل هاللقاءات الرئيس بوتين وسمو الشيخ محمد بن زايد دخلوا قاعة المباحثات من نفس البوابة سوياً بخطوة وحده...".



وعلّق آخر بالقول: "لقاء الزعماء وهيبة تُكسر لأجلها البروتوكولات .. في مشهد نادر، بوتين يكسر البروتوكول مرتين ليودّع زعيم الشيخ محمد بنزايد مرتين - الأولى عند باب مبنى قصر الكرملين - الثانية عند السيارة واختتمها بعناق حار المكانة تُفرض نفسها، والوفاء يترجم عمق الثقة بينهم".



وأشار ناشط آخر إلى أن "في كسرٍ نادر للبروتوكول ودّع الرئيس بوتين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خارج أسوار وصولًا إلى موكب سموه".(روسيا اليوم)