عربي-دولي

في لقاء محمد بن زايد وبوتين في موسكو.. هل تم كسر البروتوكول؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:24
Doc-P-1402225-638902491213161612.jpg
Doc-P-1402225-638902491213161612.jpg photos 0
حصدت زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى العاصمة الروسية، موسكو، والأسلوب الذي استقبل به تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز نشطاء ما وصفوه بأنه "كسر للبروتوكول" خلال تحليلهم عدة مقاطع فيديو من لقاء الرئيس الإماراتي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين ومقاطع أخرى لحظة وداعه بنهاية زيارته.
 
 
وكتب أحدهم قائلا: "في كسر واضح للبروتوكول المتبع بمثل هاللقاءات الرئيس بوتين وسمو الشيخ محمد بن زايد دخلوا قاعة المباحثات من نفس البوابة سوياً بخطوة وحده...".

وعلّق آخر بالقول: "لقاء الزعماء وهيبة تُكسر لأجلها البروتوكولات .. في مشهد نادر، بوتين يكسر البروتوكول مرتين ليودّع زعيم الشرق الأوسط الشيخ محمد بنزايد مرتين - الأولى عند باب مبنى قصر الكرملين - الثانية عند السيارة واختتمها بعناق حار المكانة تُفرض نفسها، والوفاء يترجم عمق الثقة بينهم".

وأشار ناشط آخر إلى أن "في كسرٍ نادر للبروتوكول ودّع الرئيس بوتين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خارج أسوار القصر وصولًا إلى موكب سموه".(روسيا اليوم)

