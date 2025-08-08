روسيا تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً

Advertisement

أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.وأضافت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقاً لوكالة أنباء الروسية.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "تسع منها أسقطت فوق مقاطعة روستوف، وثماني فوق ، وست فوق مقاطعة ، وخمس فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد".