عربي-دولي

روسيا تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:44
أسقطت وزارة الدفاع الروسية 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "تسع مسيرات منها أسقطت فوق مقاطعة روستوف، وثماني فوق شبه جزيرة القرم، وست فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد".
