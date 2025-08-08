Advertisement

عربي-دولي

توضيح من إسرائيل... هل صرخ ترامب في أذن نتنياهو؟

Lebanon 24
08-08-2025 | 05:15
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما نشرته شبكة nbc الأميركية حول صراخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نتنياهو لإنكار الأخير حصول مجاعة في غزة.
وقال مكتب نتنياهو إن "ما ورد في تقرير عن محادثة صراخ مزعومة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب هو خبر كاذب تماما".
 
ووفقا للشبكة فإن نتنياهو أبلغ ترامب أن تقارير المجاعة في غزة "مُفبركة" من قِبل حماس، وأن الجوع ليس منتشرًا على نطاق واسع في القطاع.

ثم قاطع ترامب نتنياهو وبدأ بالصراخ، قائلا إن مساعدي الرئيس أطلعوه على أدلة على أن أطفال غزة يتضورون جوعا، وأنه لا يريد أن ينكر ذلك باعتباره "مزيفا". (روسيا اليوم)

