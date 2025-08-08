توضيح من إسرائيل... هل صرخ ترامب في أذن نتنياهو؟

نفى ما نشرته شبكة nbc الأميركية حول صراخ الرئيس الأميركي على نتنياهو لإنكار الأخير حصول مجاعة في غزة.

وقال مكتب نتنياهو إن "ما ورد في تقرير عن محادثة صراخ مزعومة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس هو خبر كاذب تماما".

ووفقا للشبكة فإن نتنياهو أبلغ ترامب أن تقارير المجاعة في غزة "مُفبركة" من قِبل ، وأن الجوع ليس منتشرًا على نطاق واسع في القطاع.



ثم قاطع ترامب نتنياهو وبدأ بالصراخ، قائلا إن مساعدي الرئيس أطلعوه على أدلة على أن أطفال غزة يتضورون جوعا، وأنه لا يريد أن ينكر ذلك باعتباره "مزيفا". (روسيا اليوم)