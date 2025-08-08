Advertisement

عربي-دولي

حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)

Lebanon 24
08-08-2025 | 05:37
تُوفِيَ 7 أشخاص بينهم أفراد من عائلة واحدة، بعد إصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنتيّ نقل متوقفتين، في مصر.
 
 
كما أُصيب 44 شخصاً بجروحٍ، وعُلِمَ أنّ سائق الحافلة فقد السيطرة على مركبته بسبب عطل مفاجىء.
