حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)

تُوفِيَ 7 أشخاص بينهم أفراد من عائلة واحدة، بعد إصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنتيّ نقل متوقفتين، في مصر.

كما أُصيب 44 شخصاً بجروحٍ، وعُلِمَ أنّ سائق الحافلة فقد السيطرة على مركبته بسبب عطل مفاجىء.