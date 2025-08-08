Advertisement

عربي-دولي

"تحذير لإسرائيل".. القصة في تقرير أميركيّ

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:00
نشر موقع "ذي هيل" الأميركية تقريراً للعقيد المتقاعد في الجيش الأميركيّ كولين باسكال، قال فيه إنّ إسرائيل تقوم بتدمير سمعتها على الرغم من إصرارها على تدمير حركة "حماس" في غزة.
ويقولُ الكاتب إنَّ "إسرائيل تسعى إلى حل دائم في غزة بدلاً من القبول بنصر محدود"، مشيراً إلى أنه "بسبب ذلك، فإن تل أبيب تواجه ضرراً أكبر من النفع، لاسيما في ظل استمرار التعاطف العالمي مع الفلسطينيين، الأمر الذي يؤثر على الحكومات ويدفعها أكثر لاتخاذ خطوات حاسمة للاعتراف بدولة فلسطينية".
 
واعتبر الكاتب أن صور أطفال غزة الذين يعانون من المجاعة "ستظل حاضرة في الأذهان"، مشيراً إلى أنه لا يُمكن لإسرائيل الاستمرار في حربها ضد غزة من دون الإضرار بسمعتها الدولية بطريقة لا رجعة فيها. 
 
ودعا باسكال إسرائيل إلى "وقف القتال"، وقال: "بالفعل، تضررت علاقة إسرائيل مع شريحة كبيرة من الناخبين الأوروبيين والأميركيين، وتزداد سوءاً. في النهاية، ما يهم إسرائيل هو حقيقة أن العديد من الأميركيين يغيرون نظرتهم لها، ويخاطرون بكسر العلاقة الخاصة التي ساهمت كثيراً في دعم إسرائيل منذ تأسيسها. على إسرائيل أن تتقبل حقيقة أنها لا تستطيع القضاء على حماس قبل انهيار الدعم العالمي لأفعالها وعليها أن تغير استراتيجيتها وفقا لذلك". 
 
ودعا باسكال، الولايات المتحدة، إلى مساعدة إسرائيل على إدراك أن استمرار الحرب في غزة لم يعد في مصلحتها، مشيراً إلى أن استمرار الصراع سيؤدي إلى تغييرات سلبية وبعيدة المدى في إسرائيل بالعالم. (عربي21)

