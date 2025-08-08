Advertisement

بعد 200 يوم من توليه منصبه... ترامب غاضب بشدّة وصحيفة تتحدّث عن السبب

Lebanon 24
08-08-2025 | 08:00
Doc-P-1402261-638902558006348289.jpg
Doc-P-1402261-638902558006348289.jpg photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مصادر كشفت أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب غاضب بسبب عدم قدرته على حلّ الصراع في أوكرانيا، في فترة زمنيّة قصيرة.
وأضافت المصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال": "ترامب يشعر بالغضب الشديد، بسبب عدم قدرته على حلّ الصراع حتى بعد مرور 200 يوم من توليه منصبه".


وأوضحت الصحيفة الأميركيّة أنّ "اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يكون الاختبار الأكثر جدية بالنسبة لترامب في مجال عقد الصفقات منذ عودته إلى البيت الأبيض".
واعتبرت أنّ "المباحثات مع بوتين ستكون اختباراً آخر لترامب، لأن الرئيس الروسي يتمتع بربع قرن من الخبرة في التواصل مع مختلف رؤساء الولايات المتحدة، وأثبت أنه قادر على الدفاع عن موقفه".

وأكّدت الصحيفة أنّ "ترامب بات يدرك وجود ضرورة ملحة إلى نهج شامل لحلّ الأزمة الأوكرانية".
 
 
 
11:09 | 2025-08-08
11:01 | 2025-08-08
11:00 | 2025-08-08
10:53 | 2025-08-08
10:43 | 2025-08-08
10:10 | 2025-08-08
