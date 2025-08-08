تنطلق من قبرص.. هذا ما فعلته طائرات بريطانية فوق غزة

ذكرت تقارير بريطانية أنّ ما زالت تواصل تسيير رحلات تجسسية فوق بشكل شبه يومي.

وأشارت التقارير إلى أن طائرات "RAF Shadow" التابعة لسلاح الجو الملكي، نفذت أكثر من 600 رحلة منذ انطلاق هذه العمليات في كانون الأول 2023، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري في ، بزعم البحث عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة منذ عملية طوفان .

وبدأت هذه الرحلات في عهد حكومة المحافظين، لكنها استمرت في عهد حكومة العمال، مع خفض وتيرة الطلعات من نحو رحلتين يومياً إلى رحلة واحدة في الآونة الأخيرة.

وفي أواخر شهر الماضي، تولّت شركة أميركية متعاقدة وهي "Sierra Nevada Corporation" إدارة هذه المهام لتقليل التكاليف.

وتُستخدم طائرات "شادو" في عمليات المراقبة البصرية نهاراً وليلاً، وغالباً لدعم مهام قوات خاصة بريطانية، في وقت كشف فيه مصدر دفاعي أنَّ التركيز ينصب على "تحديد مبانٍ معينة" بحثاً عن مؤشرات على وجود حياة للرهائن، الذين يُعتقد أن نحو 20 منهم ما زالوا أحياء. (عربي21)