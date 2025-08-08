Advertisement

عربي-دولي

تنطلق من قبرص.. هذا ما فعلته طائرات بريطانية فوق غزة

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:10
ذكرت تقارير بريطانية أنّ لندن ما زالت تواصل تسيير رحلات تجسسية فوق قطاع غزة بشكل شبه يومي.
وأشارت التقارير إلى أن طائرات "RAF Shadow" التابعة لسلاح الجو الملكي، نفذت أكثر من 600 رحلة منذ انطلاق هذه العمليات في كانون الأول 2023، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص، بزعم البحث عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ عملية طوفان الأقصى.
 
وبدأت هذه الرحلات في عهد حكومة المحافظين، لكنها استمرت في عهد حكومة العمال، مع خفض وتيرة الطلعات من نحو رحلتين يومياً إلى رحلة واحدة في الآونة الأخيرة. 
 
وفي أواخر شهر تموز الماضي، تولّت شركة أميركية متعاقدة وهي "Sierra Nevada Corporation" إدارة هذه المهام لتقليل التكاليف.
 
وتُستخدم طائرات "شادو" في عمليات المراقبة البصرية نهاراً وليلاً، وغالباً لدعم مهام قوات خاصة بريطانية، في وقت كشف فيه مصدر دفاعي أنَّ التركيز ينصب على "تحديد مبانٍ معينة" بحثاً عن مؤشرات على وجود حياة للرهائن، الذين يُعتقد أن نحو 20 منهم ما زالوا أحياء. (عربي21)
 
 
 
