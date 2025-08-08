أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين

Advertisement

ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في ، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية، وفق ما أعلنته التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة.وقد بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالمياً، 130.1 نقطة في تموز 2025، مسجلاً بذلك زيادة 1.6% عن حزيران في أعلى قراءة للمؤشر منذ شباط 2023، رغم أن المؤشر يقل بنسبة 18.8% عن الذروة التي سجلها في آذار 2022، والتي أعقبت الروسي الشامل لأوكرانيا.وبحسب المنظمة، فإن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية في تموز فاق التراجع الذي شهدته أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر. (العربية)