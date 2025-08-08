Advertisement

عربي-دولي

لحظات مُرعبة.. قطار اصطدم بسيارة في بولندا وهذا مصير السائق!

Lebanon 24
08-08-2025 | 09:12
وثقت كاميرات المراقبة، لحظة نجاة سائق سيارة من حادث مروّع في بولندا، بعدما اصطدم قطار بمركبته عند معبر سكة حديد.


وأكدت السلطات أن السائق نجا، كما لم تسجل أي إصابات بين ركاب وطاقم القطار الذي كان يعبر منطقة قريبة من مدينة كراكوف لحظة الاصطدام. (سكاي نيوز)
 
 
