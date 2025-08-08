لحظات مُرعبة.. قطار اصطدم بسيارة في بولندا وهذا مصير السائق!

مقامات لهستانی این فیلم برخورد قطار با یک ون را برای درس عبرت سایر رانندگان منتشر کردهاند.
در این حادثه کسی مجروح نشده است.
با اینحال مقامات این کشور به رانندگان یادآوری کردهاند که در تقاطعهای جاه و راهآهن احتیاط زیادی به خرج دهند و اگر وسیله نقلیه آنها بین راهبندهای… pic.twitter.com/vA6xoDqq25
— bbc news فارسی (@bbcpersian) August 8, 2025
