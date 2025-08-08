لحظات مُرعبة.. قطار اصطدم بسيارة في بولندا وهذا مصير السائق!

وثقت كاميرات المراقبة، لحظة نجاة سائق سيارة من حادث مروّع في ، بعدما اصطدم قطار بمركبته عند معبر سكة حديد.





وأكدت السلطات أن السائق نجا، كما لم تسجل أي إصابات بين ركاب وطاقم الذي كان يعبر منطقة قريبة من مدينة كراكوف لحظة الاصطدام. (سكاي نيوز)

مقامات لهستانی این فیلم برخورد قطار با یک ون را برای درس عبرت سایر رانندگان منتشر کرده‌اند.

در این حادثه کسی مجروح نشده است.

با این‌حال مقامات این کشور به رانندگان یادآوری کرده‌اند که در تقاطع‌های جاه و راه‌آهن احتیاط زیادی به خرج دهند و اگر وسیله نقلیه آنها بین راهبند‌های… pic.twitter.com/vA6xoDqq25 — فارسی (@bbcpersian) August 8, 2025 Advertisement