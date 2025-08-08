مع تزايد مخاطر إندلاع صراع نوويّ.. إليكم الدول الـ12 الأكثر أماناً في العالم

Advertisement

ذكر موقع "VT" أنه "مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، تزايد الاهتمام بمعرفة المكان الأكثر أماناً في حال وقوع صراع عالمي نووي أو تقليدي. وكشف ما يسمى بـ"خريطة يوم " عن أكثر 12 مكانًا آمنًا يمكن العيش فيها في حالة اندلاع أي صراع. واستناداً إلى العزلة الجغرافية والحياد السياسي والموارد الطبيعية، تعتبر العديد من البلدان والأقاليم مناسبة للبقاء بعيداً عن الصراعات، كما ذكرت صحيفة الديلي ميل".وبحسب الموقع، "المكان الأول هو أنتاركتيكا. فهي منطقة نائية خالية من التحالفات السياسية، لكنها شديدة البرودة. أما الدولة الثانية فهي أيسلندا. والأخيرة منطقة هادئة ومعزولة جغرافيًا، على الرغم من احتمال وصول اشعاعات نووية طفيفة إلى شواطئها. والدولة الثالثة هي نيوزيلندا، فهي منطقة جبلية ومحايدة، توفر حماية طبيعية وقيمة استراتيجية منخفضة. أما التي تشتهر بحيادها كما وأنها مجهزة بملاجئ نووية واسعة النطاق، فهي المكان الرابع".وتابع الموقع، "الدولة الخامسة هي غرينلاند. فهي لا تضم عدداً كبيراً من السكان كما وأنها محايدة سياسيًا، مما يجعلها هدفًا غير محتمل. بينما إندونيسيا فهي الدولة السادسة. فهذا البلد الواقع يلتزم بسياسة خارجية "حرة ونشطة"، وغالبًا ما يتجنب التحالفات العالمية. والمكان السابع هو توفالو. فهذا البلد الواقع في يتميز بقلة عدد سكانه كما وأن موارده المحدودة تجعله غير مهم استراتيجيًا".وبحسب الموقع، "الدولة الثامنة هي الغنية بالمحاصيل والإمدادات الغذائية، مما يُحسّن فرص البقاء على قيد الحياة خلال المجاعة. أما بوتان فهي البلد التاسع. وقد أعلنت الدولة حيادها عام 1971، كما وأنها محميةً بتضاريس جبلية. والمكان العاشر هو تشيلي. فهذه الدولة تتمتع بساحل طويل، وبنية تحتية قوية، ووفرة زراعية. أما فيجي فهي البلد الحادي عشر. وهي دولة نائية ذات جيش صغير، وتحتل مرتبة متقدمة في مؤشرات السلام العالمية. والدولة الأخيرة هي التي تتمتع بأرض خصبة، ومياه عذبة، وبنية تحتية متطورة، تدعم العيش المستدام".