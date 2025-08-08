بلدية إسبانية تتّخذ قراراً ضدّ المسلمين

قررت بلدية خومييا في إقليم جنوب شرقي ، بمنع إقامة الاحتفالات الإسلامية في المرافق العامة، مثل القاعات المتعددة الاستخدامات والمراكز المدنية.

Advertisement

وقضى القرار بمنع الإحتفالات الدينية مثل إقامة صلاة . (روسيا اليوم)



