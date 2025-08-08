Advertisement

عربي-دولي

بلدية إسبانية تتّخذ قراراً ضدّ المسلمين

Lebanon 24
08-08-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1402348-638902702347622746.jpg
Doc-P-1402348-638902702347622746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت بلدية خومييا في إقليم مورسيا جنوب شرقي إسبانيا، بمنع إقامة الاحتفالات الدينية الإسلامية في المرافق العامة، مثل القاعات المتعددة الاستخدامات والمراكز المدنية.
Advertisement
 
 
وقضى القرار بمنع الإحتفالات الدينية مثل إقامة صلاة عيد الأضحى. (روسيا اليوم)
 
 

 
مواضيع ذات صلة
فرنسا تتخذ قرارًا عقابيًا غير مسبوق ضد "نيكولا ساركوزي"!
lebanon 24
08/08/2025 18:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حظر تصدير الأسلحة.. قرار إسباني ضدّ إسرائيل
lebanon 24
08/08/2025 18:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع العلماء المسلمين" يزور بلدية حارة حريك
lebanon 24
08/08/2025 18:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة طيران إسبانية تنفي الاتهامات بالتمييز ضد ركاب يهود
lebanon 24
08/08/2025 18:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:09 | 2025-08-08
11:01 | 2025-08-08
11:00 | 2025-08-08
10:53 | 2025-08-08
10:43 | 2025-08-08
10:00 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24