عربي-دولي

في هذا التاريخ.. لقاء مرتقب بين بن الأمير محمد بن سلمان وترامب

Lebanon 24
08-08-2025 | 13:04
نقلت قناة "الجديد" عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه دعوة إلى ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان لزيارة واشنطن في تشرين الثاني المقبل".
وكانت وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادر مطّلعة قولها إن زيارة بن سلمان إلى واشنطن تهدف إلى استكمال الاتفاقات والتفاهمات التي أُبرمت خلال قمة الرياض في أيار الماضي.


وبحسب الوكالة، فإن إدارة ترامب وجّهت دعوة رسمية إلى ولي العهد لزيارة الولايات المتحدة، في أعقاب جولة الرئيس الأميركي الخليجية الأخيرة التي شملت السعودية، قطر، والإمارات.
 
 
وتوقّع المصدر أن تُركّز الزيارة المقبلة على ملفات استراتيجية في قطاعات الطاقة، الدفاع، الذكاء الاصطناعي، والكيماويات، فضلاً عن توقيع اتفاقات استثمارية ضخمة بين الطرفين.
