في هذا التاريخ.. لقاء مرتقب بين بن الأمير محمد بن سلمان وترامب

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الرئيس الأميركي وجّه دعوة إلى ولي السعوديّ الأمير محمد بن سلمان لزيارة في تشرين الثاني المقبل".

وكانت وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادر مطّلعة قولها إن زيارة بن سلمان إلى واشنطن تهدف إلى استكمال الاتفاقات والتفاهمات التي أُبرمت خلال قمة الرياض في أيار الماضي.





وبحسب الوكالة، فإن إدارة وجّهت دعوة رسمية إلى ولي العهد لزيارة ، في أعقاب جولة الرئيس الأميركي الخليجية الأخيرة التي شملت ، قطر، والإمارات.