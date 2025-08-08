Advertisement

نتنياهو: هدفنا ليس السيطرة على غزة إنما تحريرها من حماس

08-08-2025 | 12:44
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه أبلغ المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماسوتمكين قيام حكومة سلمية فيها.
وأضاف المكتب أن نتنياهو عبر عن خيبة أمله من قرار برلين تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خلال المكالمة الهاتفية مع ميرتس اليوم الجمعة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24