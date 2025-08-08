نتنياهو: هدفنا ليس السيطرة على غزة إنما تحريرها من حماس

أعلن ، اليوم الجمعة، إنه أبلغ المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن هدف ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حركة الإسلامية " " وتمكين قيام حكومة سلمية فيها.

وأضاف المكتب أن نتنياهو عبر عن خيبة أمله من قرار تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خلال المكالمة الهاتفية مع ميرتس اليوم الجمعة.