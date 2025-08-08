وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تشكّل تهديدًا لأمن إسرائيل

Advertisement

اعتبر كاتس، أن " تُشكل تهديدًا لأمن . إلى جانب المجزرة المروعة التي ارتكبتها، فهي منظمة متطرفة، جزء من جماعة الإخوان ، وتواصل سعيها لتدمير إسرائيل اليوم".وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هناك تنظيم إرهابي من هذا النوع في غزة".وأكد أن: " أمس بمواصلة نشاطه المكثف في غزة يُرسل رسالة واضحة: إسرائيل عازمة على تحقيق أهداف الحرب: هزيمة حماس هزيمةً كاملة، وتهيئة الظروف لعودة جميع الأسرى، وضمان الهدوء في التجمعات السكانية من خلال منطقة أمنية عازلة قوية في غزة".وتابع كاتس: "كلفت، مع رئيس الوزراء، بالموافقة على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لتنفيذ قرارات ، ونستعد اليوم بالفعل للتنفيذ الكامل للقرارات".وأردف: "سيجدنا أعداؤنا كقبضة واحدة قوية وموحدة، سنضربهم بقوة هائلة. لن تتخلى عنا دول العالم التي تُديننا وتُهددنا بالعقوبات. لقد ولت أيام الذين لا يدافعون عن أنفسهم".ختم: "آن الأوان للقيادة أن تتخذ قراراتها. علينا أن نكون جديرين بجنودنا الأبطال، النظاميين والاحتياط، الذين يقاتلون في أنفاق غزة ضد وحوش حماس، ولعائلات المختطفين الذين ينتظرون أحباءهم، ولعائلات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله، ولجميع الجرحى الذين قاتلوا كالأسود دفاعًا عن الوطن".