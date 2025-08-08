مصطفى بكري يكشف مخططًا لإسقاط مصر!

Advertisement

كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب بكري عن تمويل ضخم يقدّر بـ 1.25 مليار دولار سنويًا يضخ من ثلاث دول لصالح الجناح الإعلامي لجماعة ، المصنفة كجماعة إرهابية منذ عام 2013، بهدف ضرب استقرار مصر وإسقاط الدولة.وأوضح بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الأموال تُخصص لتشغيل قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى لجان إلكترونية ومراكز أبحاث وتدريب، تعمل جميعها على نشر الشائعات والمعلومات المضللة وتشويه صورة الدولة وقياداتها والتحريض ضد مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء.وأشار إلى أن الأجهزة المعنية رصدت 138 شخصًا يقفون وراء هذه الحملة، التي تركز على بث ، وتضخيم أحداث عادية، وتوجيه اتهامات متكررة للمؤسسات الوطنية، في محاولة لفصل القوات المسلحة عن الدولة وتشويه سمعة الشرطة، فضلًا عن تصوير المصري كجهة تابعة للقرار السياسي وليس مستقلة.وأكد بكري أن جماعة الإخوان باتت تعتمد على التعاون مع شخصيات ليبرالية وسياسية وميدانية بعد فقدانها التأييد الشعبي، وتستغل أحداث "طوفان " كذريعة لزرع عناصر جديدة وتشويه صورة والترويج للجماعة من جديد.