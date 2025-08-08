Advertisement

عربي-دولي

أميركا تحذر رعاياها في الإمارات.. تجنبوا هذه الأماكن!

Lebanon 24
08-08-2025 | 16:08
Doc-P-1402513-638902918162748486.png
Doc-P-1402513-638902918162748486.png photos 0
دعت الولايات المتحدة، الجمعة، مواطنيها في الإمارات إلى تجنب الأماكن المرتبطة بالمجتمعات اليهودية والإسرائيلية، بعد تلقيها معلومات تشير إلى وجود تهديدات محتملة.
وقالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أبوظبي عبر منصة إكس إنها "اطلعت على معلومات تفيد بتهديدات تستهدف الجاليتين اليهودية والإسرائيلية في الإمارات"، وحثّت الأمريكيين على تجنب أماكن تجمعهما، بما في ذلك دور العبادة.

ويأتي التحذير بعد أسبوع من إصدار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تنبيهاً بشأن سفر مواطنيه إلى الإمارات، محذراً من محاولات "منظمات إرهابية" استهدافهم، وفي اليوم ذاته الذي صوّتت فيه الحكومة الأمنية الإسرائيلية على الاستيلاء على مدينة غزة وتوسيع سيطرتها الأمنية في القطاع.

وتُعد دبي وأبوظبي من أبرز الوجهات التي تستقبل السياح والمقيمين الأمريكيين والإسرائيليين، خاصة بعد توقيع اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2020.
 
(CNN)
