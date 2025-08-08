أميركا تحذر رعاياها في الإمارات.. تجنبوا هذه الأماكن!

Advertisement

دعت ، الجمعة، مواطنيها في إلى تجنب الأماكن المرتبطة بالمجتمعات اليهودية والإسرائيلية، بعد تلقيها معلومات تشير إلى وجود تهديدات محتملة.وقالت البعثة الدبلوماسية في أبوظبي عبر منصة إكس إنها "اطلعت على معلومات تفيد بتهديدات تستهدف الجاليتين اليهودية والإسرائيلية في الإمارات"، وحثّت الأمريكيين على تجنب أماكن تجمعهما، بما في ذلك دور العبادة.ويأتي التحذير بعد أسبوع من إصدار تنبيهاً بشأن سفر مواطنيه إلى الإمارات، محذراً من محاولات "منظمات إرهابية" استهدافهم، وفي اليوم ذاته الذي صوّتت فيه الحكومة الأمنية على الاستيلاء على مدينة غزة وتوسيع سيطرتها الأمنية في القطاع.وتُعد دبي وأبوظبي من أبرز الوجهات التي تستقبل السياح والمقيمين الأمريكيين والإسرائيليين، خاصة بعد توقيع اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2020.