أميركا تعرض 50 مليون دولار للقبض على مادورو.. ما تهمته؟

Advertisement

أعلنت ووزارة العدل الأميركيتان، الخميس، عن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتهم انتهاك قوانين المخدرات وقيادة منظمة إجرامية.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي إن مادورو، ولأكثر من عقد، كان زعيمًا لـ"كارتل دي لوس سولس"، المسؤول عن تهريب المخدرات إلى ، مشيرة إلى أن صنّفت الكارتل في 25 يوليو 2025 كـ"منظمة إرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص".وأضاف البيان أن مادورو "خنق في منذ 2020، وتمسك بالسلطة رغم عدم تقديم أي دليل على فوزه في انتخابات يوليو 2024"، مؤكداً أن ترفض الاعتراف به رئيساً للبلاد.وتأتي المكافأة ضمن برنامج NRP الذي يهدف لتعطيل الجريمة العابرة للحدود وتقديم الهاربين للعدالة، في إطار أولويات الرئيس الأمريكي . ودعت الخارجية من يمتلك معلومات للتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات عبر قنوات متعددة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.