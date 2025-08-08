29
عربي-دولي
أميركا تعرض 50 مليون دولار للقبض على مادورو.. ما تهمته؟
Lebanon 24
08-08-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية
ووزارة العدل الأميركيتان، الخميس، عن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتهم انتهاك قوانين المخدرات
الأمريكية
وقيادة منظمة إجرامية.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي إن مادورو، ولأكثر من عقد، كان زعيمًا لـ"كارتل دي لوس سولس"، المسؤول عن تهريب المخدرات إلى
الولايات المتحدة
، مشيرة إلى أن
وزارة الخزانة
صنّفت الكارتل في 25 يوليو 2025 كـ"منظمة إرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص".
وأضاف البيان أن مادورو "خنق
الديمقراطية
في
فنزويلا
منذ 2020، وتمسك بالسلطة رغم عدم تقديم أي دليل على فوزه في انتخابات يوليو 2024"، مؤكداً أن
واشنطن
ترفض الاعتراف به رئيساً للبلاد.
وتأتي المكافأة ضمن برنامج NRP الذي يهدف لتعطيل الجريمة العابرة للحدود وتقديم الهاربين للعدالة، في إطار أولويات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
. ودعت الخارجية من يمتلك معلومات للتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات عبر قنوات متعددة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
(CNN)
تابع
