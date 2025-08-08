Advertisement

ترامب يرفع القيود العسكرية عن باكو.. لهذا السبب!

Lebanon 24
08-08-2025 | 16:52
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، بوساطة أميركية، بعد عقود من النزاع بين البلدين.
وقال ترامب، في تصريحات نقلتها "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن الطرفين تعهدا بوقف القتال نهائيًا، والعمل المشترك بموجب الاتفاق، مشيرًا إلى أن القمة التي استضافها في واشنطن وضعت حدًا للنزاع المستمر منذ سنوات طويلة.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده ستوقّع اتفاقات تعاون مع كل من أرمينيا وأذربيجان في مجالات متعددة، كما ستُرفع القيود المفروضة على المعاملات الدفاعية مع باكو، بما يتيح تعزيز التعاون العسكري.

وأشاد ترامب بالدور الدبلوماسي لفريق وزارة الخارجية الأميركية، مشيرًا إلى أن ويتكوف وروبيو كانا من المساهمين الرئيسيين في إنجاح قمة السلام.
