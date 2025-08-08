ترامب يرفع القيود العسكرية عن باكو.. لهذا السبب!

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق سلام بين وأذربيجان، بوساطة أميركية، بعد عقود من النزاع بين البلدين.وقال ، في تصريحات نقلتها "وكالة "، إن الطرفين تعهدا بوقف القتال نهائيًا، والعمل المشترك بموجب الاتفاق، مشيرًا إلى أن القمة التي استضافها في وضعت حدًا للنزاع المستمر منذ سنوات طويلة.وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده ستوقّع اتفاقات تعاون مع كل من أرمينيا وأذربيجان في مجالات متعددة، كما ستُرفع القيود المفروضة على المعاملات الدفاعية مع باكو، بما يتيح تعزيز التعاون العسكري.وأشاد ترامب بالدور الدبلوماسي لفريق ، مشيرًا إلى أن ويتكوف وروبيو كانا من المساهمين الرئيسيين في إنجاح قمة السلام.