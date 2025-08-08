Advertisement

عربي-دولي

تنذر بانتهاك القانون الدولي.. 5 دول تدين خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:05
Doc-P-1402593-638903168743201483.jfif
Doc-P-1402593-638903168743201483.jfif photos 0
أعلن وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا أمس الجمعة إدانتهم بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.
وأشار الوزراء في بيان مشترك إلى ان "الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي".

وتابع البيان: "ندعو إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخرا".

وشدد البيان المشترك على "نحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات".

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ليصعّد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.

وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن غزة غدا الأحد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس ، عقب إعلان إسرائيل عن خطة للسيطرة على المدينة.(سكاي نيوز)
 
