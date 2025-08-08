تنذر بانتهاك القانون الدولي.. 5 دول تدين خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

Advertisement

أعلن وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا أمس الجمعة إدانتهم بشدة قرار الأمني شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.وأشار الوزراء في بيان مشترك إلى ان "الخطط التي أعلنتها حكومة تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي".وتابع البيان: "ندعو إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخرا".وشدد البيان المشترك على "نحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات".ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ليصعّد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.إلى ذلك، يعقد اجتماعا طارئا بشأن غزة غدا الأحد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس ، عقب إعلان إسرائيل عن خطة للسيطرة على المدينة.(سكاي نيوز)