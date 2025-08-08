مقابل هذا الشرط.. بوتين يبلغ الإدارة الأميركية قبوله وقف الحرب مع كييف

Advertisement

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ان ، قدّم لإدارة الرئيس الأميركي ، هذا الأسبوع، اقتراحا لوقف إطلاق النار في ، مطالبا كييف بتنازلات كبيرة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين قولهم إن الاقتراح يشترط على أوكرانيا تسليم شرق أوكرانيا، المنطقة المعروفة باسم دونباس، دون بأي شيء سوى وقف القتال.ووفق الصحيفة فإن الرئيس بوتين أبلغ المبعوث الخاص للرئيس ، ستيف ويتكوف، أنه سيوافق على وقف إطلاق نار شامل إذا وافقت أوكرانيا على سحب قواتها من كامل منطقة دونيتسك الشرقية.وستسيطر روسيا بعد ذلك على دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى شبه القرم، التي استولت عليها عام 2014، وتريد الاعتراف بها كأراضٍ روسية ذات سيادة.وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، أطلعهم الرئيس ترامب وويتكوف في سلسلة من المكالمات هذا الأسبوع، أنهم قلقون من أن بوتين يستخدم ببساطة كحيلة لتجنب فرض عقوبات ورسوم جمركية أميركية جديدة مع استمرار الحرب.وفي سياق متصل، قال ترامب أمس الجمعة إنه سيلتقي بوتين "قريبا جدا" في مسعى لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.(سكاي نيوز)