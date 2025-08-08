Advertisement

عربي-دولي

مقابل هذا الشرط.. بوتين يبلغ الإدارة الأميركية قبوله وقف الحرب مع كييف

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:14
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدّم لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، اقتراحا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مطالبا كييف بتنازلات كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين قولهم إن الاقتراح يشترط على أوكرانيا تسليم روسيا شرق أوكرانيا، المنطقة المعروفة باسم دونباس، دون التزام موسكو بأي شيء سوى وقف القتال.

ووفق الصحيفة فإن الرئيس بوتين أبلغ المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، أنه سيوافق على وقف إطلاق نار شامل إذا وافقت أوكرانيا على سحب قواتها من كامل منطقة دونيتسك الشرقية.

وستسيطر روسيا بعد ذلك على دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها عام 2014، وتريد الاعتراف بها كأراضٍ روسية ذات سيادة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، أطلعهم الرئيس ترامب وويتكوف في سلسلة من المكالمات هذا الأسبوع، أنهم قلقون من أن بوتين يستخدم العرض ببساطة كحيلة لتجنب فرض عقوبات ورسوم جمركية أميركية جديدة مع استمرار الحرب.

وفي سياق متصل، قال ترامب أمس الجمعة إنه سيلتقي بوتين "قريبا جدا" في مسعى لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.(سكاي نيوز)



جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24