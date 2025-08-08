هذا موعد ومكان لقاء بوتين وترامب.. الكرملين يكشف

Advertisement

أعلن الكرملين اليوم السبت ان قمة بين ونظيره الأميركي ستعقد يوم الجمعة المقبل في آلاسكا، واصفا اختيار المكان بأنه "منطقي تماما".ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف قوله إن " والولايات المتحدة جارتان قريبتان وتحدان بعضهما البعض"، مضيفا "يبدو أنه من المنطقي تماما أن يسافر وفدنا جوا عبر مضيق بيرينغ وأن تُعقد القمة الهامة والمنتظرة بفارغ الصبر بين زعيمي البلدين في آلاسكا".ووفق أوشاكوف "سيركز الرئيسان بوتين وترامب على مناقشة الخيارات لتحقيق حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية".وقال الكرملين أيضا إنه دعا لزيارة روسيا بعد لقاء القمة مع بوتين في آلاسكا.وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن وموسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في من شأنه أن يُثبت سيطرة روسيا على الأراضي التي استولت عليها خلال عمليتها العسكرية.ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة القول إن مسؤولين أميركيين وروسا يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن تلك الأراضي تمهيدا للقمة المرتقبة بين ترامب وبوتين.واقترح ترامب في تصريحات لصحفيين في الجمعة اتفاقا يشمل تبادلا للأراضي.وصرّح ترامب قائلا "سيكون هناك تبادل للأراضي لتحسين وضع كليهما".ولم تعلق السلطات الأوكرانية بعد على تقرير "بلومبرغ"، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في بيان نُشر بعد التقرير ولم يشر إليه فيه " عازمة على تحقيق وقف إطلاق النار، ويجب أن ندعم معا جميع الخطوات البناءة. لا يمكن تحقيق سلام دائم يمكن التعويل عليه إلا بتضافر الجهود".(سكاي نيوز)