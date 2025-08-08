Advertisement

عربي-دولي

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: نثني على حماية الحدود منذ تنصيب ترامب

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1402605-638903192940566638.webp
Doc-P-1402605-638903192940566638.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الجمعة أن أكثر من مليون مهاجر غير نظامي غادروا الولايات المتحدة بمحض إرادتهم منذ عودة دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة.
Advertisement

وأفادت الوزيرة باعتقال مئات الآلاف من "غير النظاميين الأجانب المجرمين" منذ كانون الثاني، مؤكدة أنه "لم يدخل أي أجنبي غير نظامي" البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في شيكاغو: "إنها المرة الأولى في تاريخ هذه الأمة التي نشهد فيها هذا النوع من الأمن على حدودنا".

و شدّدت على أن "الأولوية القصوى" للإدارة تكمن في "تأمين حدودنا، واعتقال المجرمين الخطرين".
مواضيع ذات صلة
مدير قوى الأمن الداخلي بالسويداء للتلفزيون العربي: إسرائيل تسعى لمنع تطور الدولة بحجة حماية الطائفة الدرزية
lebanon 24
09/08/2025 13:54:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا عن مصدر أمني سوري: الأمن الداخلي يواصل انتشاره في السويداء لحماية الأهالي والممتلكات
lebanon 24
09/08/2025 13:54:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
lebanon 24
09/08/2025 13:54:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
lebanon 24
09/08/2025 13:54:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:43 | 2025-08-09
06:24 | 2025-08-09
06:16 | 2025-08-09
06:12 | 2025-08-09
05:59 | 2025-08-09
05:51 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24