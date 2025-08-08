وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: نثني على حماية الحدود منذ تنصيب ترامب



وأفادت باعتقال مئات الآلاف من "غير النظاميين الأجانب المجرمين" منذ كانون الثاني، مؤكدة أنه "لم يدخل أي أجنبي غير نظامي" البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية الجمعة أن أكثر من مليون مهاجر غير نظامي غادروا بمحض إرادتهم منذ عودة إلى سدّة الرئاسة.وأفادت باعتقال مئات الآلاف من "غير النظاميين الأجانب المجرمين" منذ كانون الثاني، مؤكدة أنه "لم يدخل أي أجنبي غير نظامي" البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في شيكاغو: "إنها المرة الأولى في تاريخ هذه الأمة التي نشهد فيها هذا النوع من الأمن على حدودنا".



و شدّدت على أن "الأولوية القصوى" للإدارة تكمن في "تأمين حدودنا، واعتقال المجرمين الخطرين".