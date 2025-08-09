على الرغم من الضغوط الاميركية.. قرار مهم ستتخذه إيرلندا

Advertisement

تعتزم إيرلندا المضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من غير القانونية.يأتي ذلك بعدما طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي إضافة إيرلندا إلى قائمة من الدول التي تقاطع إذا تم تمرير مشروع القانون.وقال الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس إنه على الرغم من ، فإن إيرلندا "تعتزم" مواصلة تمرير مشروعات القوانين.ويأتي هذا وسط انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة الأمني على خطة للسيطرة على مدينة غزة.وأكد تحالف "فاين جيل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين في إيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من الأراضي المحتلة في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في كانون الثاني.