بوساطة أميركية.. تفاق تاريخي ينهي النزاع الأذري-الأرميني

قدم إلهام علييف، رئيس أذربيجان، اليوم الجمعة ترشيحًا مشتركًا مع للرئيس الأميركي لنيل بعد توقيع الخصمين اتفاقية تهدف إلى إنهاء عقود من النزاع.

Advertisement

وقال علييف في القمة التي عقدت في : “ربما اتّفق مع رئيس الوزراء (نيكول) باشينيان على توجيه نداء مشترك إلى لجنة نوبل لمنح للسلام”.



بدوره علق باشينيان: “أعتقد أن الرئيس يستحق جائزة نوبل للسلام وسندافع عن ذلك، وسنروج له”، نقلا عن “فرانس برس”.



وصرّح الرئيس الأميركي ترامب بأنه بموجب الاتفاقيات الموقعة الجمعة في البيت الأبيض تلتزم أذربيجان وأرمينيا بوقف إطلاق نار دائم، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما.



وقال ترامب خلال حفل ثلاثي في البيت الأبيض مع الرئيس الأذربيجاني علييف ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان: “بفضل هذا الاتفاق، حققنا السلام أخيرًا. غادرنا للتو المكتب البيضاوي حيث وقّعنا وثائق مطولة وبنود بالغة الأهمية في الاتفاق”.



وأضاف ترامب: “تلتزم أرمينيا وأذربيجان بوقف جميع العمليات القتالية بشكل دائم، وإقامة علاقات تجارية ودبلوماسية، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما”.