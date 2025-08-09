Advertisement

عربي-دولي

بوساطة أميركية.. تفاق تاريخي ينهي النزاع الأذري-الأرميني

Lebanon 24
09-08-2025 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1402618-638903259041557078.jpg
Doc-P-1402618-638903259041557078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم إلهام علييف، رئيس أذربيجان، اليوم الجمعة ترشيحًا مشتركًا مع أرمينيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام بعد توقيع الخصمين اتفاقية تهدف إلى إنهاء عقود من النزاع.
Advertisement
وقال علييف في القمة التي عقدت في البيت الأبيض: “ربما اتّفق مع رئيس الوزراء (نيكول) باشينيان على توجيه نداء مشترك إلى لجنة نوبل لمنح الرئيس ترامب جائزة نوبل للسلام”.

بدوره علق باشينيان: “أعتقد أن الرئيس ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام وسندافع عن ذلك، وسنروج له”، نقلا عن “فرانس برس”.

وصرّح الرئيس الأميركي ترامب بأنه بموجب الاتفاقيات الموقعة الجمعة في البيت الأبيض تلتزم أذربيجان وأرمينيا بوقف إطلاق نار دائم، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما.

وقال ترامب خلال حفل ثلاثي في البيت الأبيض مع الرئيس الأذربيجاني علييف ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان: “بفضل هذا الاتفاق، حققنا السلام أخيرًا. غادرنا للتو المكتب البيضاوي حيث وقّعنا وثائق مطولة وبنود بالغة الأهمية في الاتفاق”.

وأضاف ترامب: “تلتزم أرمينيا وأذربيجان بوقف جميع العمليات القتالية بشكل دائم، وإقامة علاقات تجارية ودبلوماسية، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما”.
مواضيع ذات صلة
ترامب يعقد قمة تاريخية بين أرمينيا وأذربيجان لإنهاء النزاع
lebanon 24
09/08/2025 13:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: ترامب "منفتح" على وساطة بوتين في النزاع بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
09/08/2025 13:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: نرحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان الذي تم بوساطة أميركية
lebanon 24
09/08/2025 13:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا وأوكرانيا تجريان مفاوضات مباشرة بوساطة أميركية
lebanon 24
09/08/2025 13:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:43 | 2025-08-09
06:24 | 2025-08-09
06:16 | 2025-08-09
06:12 | 2025-08-09
05:59 | 2025-08-09
05:51 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24