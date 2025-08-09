Advertisement

عربي-دولي

أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام.. فهل يحصل عليها ترامب؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 02:28
هل "جائزة نوبل للسلام" هي الطريق إلى قلب الرئيس دونالد ترامب؟ يبدو أن بعض قادة العالم يعتقدون ذلك.
وفقا لتقرير في صحيفة "يو أس توداي" الأميركية، فقد بدأ الأمر بباكستان، ثم تلتها إسرائيل وكمبوديا. والآن، بعد "قمة السلام" التي دعا إليها ترامب وجمعت زعيمي أرمينيا وأذربيجان في 8 آب، والتي أنهت عقودًا من الصراع، وعدت الدولتان السوفيتيتان السابقتان بتقديم ترشيح مشترك للجنة نوبل.
يبدو أن ترامب كان يطمح منذ بعض الوقت للحصول على جائزة نوبل للسلام، ربما أسوة بالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي فاز بها عام 2009 بعد عام واحد من ولايته الأولى، وربما لسبب "كيدي"، إذ كان ترامب قد سخر من فوز أوباما بالجائزة وقال آنذاك إنه لا يعرف "لماذا حصل عليها".

وكان أصدقاء ترامب، بمن فيهم المشرعون، قد رشحوه مرات عديدة للحصول على الجائزة.

أرمينيا وأذربيجان.. تأييد جديد

في اعقاب اتفاق السلام الذي وقعته أذربيجان وأرمينيا، يوم الجمعة، بوساطة أميركية بعد اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أيّد الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان منح ترامب جائزة نوبل للسلام.

عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان لديه أي "أفكار حول الحديث عن فوز الرئيس ترامب بجائزة نوبل للسلام"، قال رئيس الوزراء الأرميني خلال فعالية البيت الأبيض إنه "سيشجع" و"يؤيد" مثل هذه الخطوة.

واقترح الرئيس الأذري الذي جلس بجانب ترامب، "نداءً مشتركًا" للجنة جائزة نوبل للسلام في النرويج.
وقال علييف: "بصفتنا قادة دولٍ كانت في حالة حرب لأكثر من 3 عقود، فإن وجود هذا التوقيع التاريخي هنا يعني الكثير حقًا".

وأضاف علييف: "هذه نتيجة ملموسة لقيادة الرئيس ترامب، ولم يكن أحد ليحقق ذلك".

ثم سأل باشينيان ترامب مازحًا إن كانت هناك مسودة لخطاب الترشيح متاحة ليوقع عليها فورًا. انضم علييف سريعًا ليقول إنه سيوقع أيضًا.
الشيء الوحيد الذي أراده القادة في المقابل؟ دعوة لحضور الحفل.

وعد ترامب: "ستكون في الصف الأمامي".

بعد بضع دقائق، سأل أحد المراسلين ترامب إن كان تاريخ 10 تشرين الاول، الموعد المقرر لإعلان اللجنة النرويجية، مُدرجًا في جدول أعماله.

أجاب ترامب: "لا أستطيع الجزم"، مضيفًا أنه "لأنني على قناعة معينة، مهما فعلت، فلن يمنحوني الجائزة".

قال ترامب: "أنا لا أسعى وراء السياسة، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك".
