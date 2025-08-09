31
عربي-دولي
بوتين أول زعيم روسي يزور ولاية ألاسكا
Lebanon 24
09-08-2025
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرر أن تصبح الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
إلى ولاية ألاسكا الأميركية الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لأي زعيم روسي أن زار هذه الولاية.
وخلال الحقبة السوفيتية، زار
الولايات المتحدة
كل من نيكيتا خروتشوف، وأليكسي كوسيغين، وليونيد بريجنيف، فيما زارها ميخائيل غورباتشوف 3 مرات، وبوريس يلتسين 5 مرات.
وخلال العقود الماضية، قام
الرئيس الروسي
(السابق) دميتري مدفيديف بجولات في الولايات المتحدة شملت كلًا من هاواي، ونيويورك، وبيتسبرغ، بينما زار
بوتين
نيويورك
، وتكساس، وميريلاند، وجورجيا، وولاية ماين.
وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إنه سيلتقي نظيره الروسي
فلاديمير
بوتين في 15 آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في
أوكرانيا
.
وأكد مساعد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، يوري أوشاكوف، بأن الأخير ونظيره الأميركي سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأميركية يوم الجمعة 15 آب، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
تابع
