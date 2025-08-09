بوتين أول زعيم روسي يزور ولاية ألاسكا

Advertisement

من المقرر أن تصبح الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى ولاية ألاسكا الأميركية الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لأي زعيم روسي أن زار هذه الولاية.وخلال الحقبة السوفيتية، زار كل من نيكيتا خروتشوف، وأليكسي كوسيغين، وليونيد بريجنيف، فيما زارها ميخائيل غورباتشوف 3 مرات، وبوريس يلتسين 5 مرات.وخلال العقود الماضية، قام (السابق) دميتري مدفيديف بجولات في الولايات المتحدة شملت كلًا من هاواي، ونيويورك، وبيتسبرغ، بينما زار ، وتكساس، وميريلاند، وجورجيا، وولاية ماين.وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال الرئيس الأميركي ، إنه سيلتقي نظيره الروسي بوتين في 15 آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في .وأكد مساعد ، يوري أوشاكوف، بأن الأخير ونظيره الأميركي سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأميركية يوم الجمعة 15 آب، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.