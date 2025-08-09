وول ستريت جورنال تكشف: ترامب يعتزم إعادة تصنيف الماريغوانا مخدراً "أقل خطورة"

Advertisement

نقلت صحيفة " " عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان الرئيس الأميركي يعتزم إعادة تصنيف الماريغوانا مخدّراً أقل خطورة.وبحسب مصادر الصحيفة، التي لم تكشف هويتها، فإن الإعلان جاء خلال حفل لجمع تبرعات بقيمة مليون دولار في نادي الذي يملكه في نيوجيرسي، في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أخبر ترامب الحضور أنه مهتم بإجراء مثل هذا التغيير.وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الضيوف الذين حضروا حفل ترامب لجمع التبرعات كيم ريفرز، الرئيسة التنفيذية لشركة "تروليف"، إحدى أكبر شركات الماريغوانا، التي شجعت ترامب على إجراء هذا التغيير، وتوسيع أبحاث الماريغوانا الطبية.(إرم نيوز)