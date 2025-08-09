بعد قرار إسرائيل احتلال غزة.. بيان عربي إسلامي مشترك

أعربت 24 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على .

واعتبرت الدول في بيان مشترك نشرته الخارجية ، أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض وإرهاب المستوطنيين، وهي جرائم قد ترقي لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أية فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملا طال جميع مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في والقدس الشرقية. (روسيا اليوم)