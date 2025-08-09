32
بعد قرار إسرائيل احتلال غزة.. بيان عربي إسلامي مشترك
Lebanon 24
09-08-2025
|
05:45
A-
A+
أعربت 24 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان
إسرائيل
نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على
قطاع غزة
.
واعتبرت الدول في بيان مشترك نشرته الخارجية
المصرية
، أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس
الاحتلال
غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض
الفلسطينية
وإرهاب المستوطنيين، وهي جرائم قد ترقي لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أية فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملا طال جميع مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في
الضفة الغربية
والقدس الشرقية. (روسيا اليوم)
