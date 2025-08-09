كيف أثّر اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين على أسعار النفط؟

Advertisement

مع ترقّب سوق اجتماعًا في الأيام المقبلة بين الرئيسين الروسي والأميركي ، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 16 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 66.59 دولار للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي عند 63.88 دولار.وهبط برنت 4.4% على مدار الأسبوع، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 5.1%. (العربية)