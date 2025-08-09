Advertisement

إقتصاد

كيف أثّر اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين على أسعار النفط؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1402697-638903412458343634.jpg
Doc-P-1402697-638903412458343634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع ترقّب سوق النفط اجتماعًا في الأيام المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 16 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 66.59 دولار للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.88 دولار.
Advertisement

وهبط برنت 4.4% على مدار الأسبوع، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 5.1%. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين
lebanon 24
09/08/2025 18:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إنترفاكس: اتصال مرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب
lebanon 24
09/08/2025 18:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: نرى أن الوضع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لكن الارتفاع ليس كبيرا
lebanon 24
09/08/2025 18:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس صندوق الاستثمار الروسي: اللقاء بين ترامب وبوتين قد يعقد الأسبوع المقبل وقد يكون تاريخيا (الشرق)
lebanon 24
09/08/2025 18:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-08-09
10:40 | 2025-08-09
10:30 | 2025-08-09
10:23 | 2025-08-09
10:13 | 2025-08-09
09:47 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24