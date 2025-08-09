بالفيديو... حريق كبير وأضرار جسيمة في منطقة إقتصادية في إيران

🎥 در پی وقوع آتشسوزی گسترده در یکی از سولههای گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهر صنعتی کاوه، انبار حاوی مواد روغنی، رنگ، کاغذ و کارتن بهطور کامل نابود شد.
به گفته منابع محلی، حادثه شامگاه جمعه۱۷مرداد۱۴۰۴ و بهدنبال نوسان و قطعی برق رخ داد که منجر به شعلهور شدن انبار و وارد آمدن… pic.twitter.com/Q5XUyEjKw2
— ایران وایر (@iranwire) August 9, 2025
