عربي-دولي

بالفيديو... حريق كبير وأضرار جسيمة في منطقة إقتصادية في إيران

Lebanon 24
09-08-2025 | 06:16
اندلع حريق كبير في مستودع لتخزين الدراجات النارية، وفي آخر كان يحتوي على كرتون ومواد زيتيّة وطلاء وورق، في المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاوه، جنوب غرب طهران.
 
 
وخلف الحريق أضراراً جسيمة، وقد دُمّر المستودع الثاني وانهار، بينما قال رئيس منظمة خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية ساوه الإيرانية محمد رضا برزكر، إنّه بفضل جهود رجال الإطفاء وموظفي الجمارك، أخرجت كافة الدراجات النارية قبل انتشار الحريق". (الامارات 24)
 
 
11:00 | 2025-08-09
10:40 | 2025-08-09
10:30 | 2025-08-09
10:23 | 2025-08-09
10:13 | 2025-08-09
09:47 | 2025-08-09
