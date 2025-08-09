Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تفكك مكبرات صوت عند الحدود مع "الجارة الجنوبية"

Lebanon 24
09-08-2025 | 06:46
Doc-P-1402718-638903446133666876.jpg
Doc-P-1402718-638903446133666876.jpg photos 0
قام الجيش الكوري الشمالي بتفكيك بعض مكبرات الصوت الدعائية الموضوعة عند الحدود مع كوريا الجنوبية، وذلك بعد خطوة مماثلة قامت بها الأخيرة.
وقال جيش كوريا الجنوبية إن هناك حاجة إلى مزيد من التأكيدات من كوريا الشمالية بشأن ما إذا كان التفكيك سيتم في جميع أجزاء المنطقة الحدودية، مشيراً إلى أنه سيواصل مراقبة الأنشطة ذات الصلة.

ولم تكشف هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن المواقع التي أزالت كوريا الشمالية مكبرات الصوت منها، وقالت إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت كوريا الشمالية ستقوم بإزالتها جميعاً.
 
وبدأت السلطات الكورية الجنوبية يوم الاثنين الماضي إزالة مكبرات الصوت التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على امتداد الحدود بين البلدين وسط جهود من لي لإحياء الحوار المتوقف بين الخصمين منذ فترة طويلة.

 
ولا يزال البلدان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد انتهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 بهدنة.
 
 
وفي السنوات القليلة الماضية، تدهورت العلاقات بين الطرفين، فيما استخدم الجانبان البث الدعائي عبر الحدود من خلال مكبرات الصوت على مر السنين.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24