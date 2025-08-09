كوريا الشمالية تفكك مكبرات صوت عند الحدود مع "الجارة الجنوبية"

قام الجيش الكوري بتفكيك بعض مكبرات الصوت الدعائية الموضوعة عند الحدود مع ، وذلك بعد خطوة مماثلة قامت بها الأخيرة.

وقال جيش الجنوبية إن هناك حاجة إلى مزيد من التأكيدات من بشأن ما إذا كان التفكيك سيتم في جميع أجزاء المنطقة الحدودية، مشيراً إلى أنه سيواصل مراقبة الأنشطة ذات الصلة.



ولم تكشف الجنوبية عن المواقع التي أزالت كوريا الشمالية مكبرات الصوت منها، وقالت إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت كوريا الشمالية ستقوم بإزالتها جميعاً.

وبدأت السلطات الكورية الجنوبية يوم الاثنين الماضي إزالة مكبرات الصوت التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على امتداد الحدود بين البلدين وسط جهود من لي لإحياء الحوار المتوقف بين الخصمين طويلة.





ولا يزال البلدان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد انتهاء التي بين عامي 1950 و1953 بهدنة.

وفي السنوات القليلة الماضية، تدهورت العلاقات بين الطرفين، فيما استخدم الجانبان البث الدعائي عبر الحدود من خلال مكبرات الصوت على مر السنين.