هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.. مقتل رجل وزوجته في بيلغورود

Advertisement

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود غلادكوف، أنّ "القوات استخدمت طائرة مسيّرة ضاربة لاستهداف سيارة كان يستقلها زوجان في منطقة بوريسوفسكي في ، ما أدى إلى وفاتهما".