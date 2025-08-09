Advertisement

عربي-دولي

هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.. مقتل رجل وزوجته في بيلغورود

Lebanon 24
09-08-2025 | 07:41
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أنّ "القوات الأوكرانية استخدمت طائرة مسيّرة ضاربة لاستهداف سيارة كان يستقلها زوجان في منطقة بوريسوفسكي في المقاطعة، ما أدى إلى وفاتهما".
11:00 | 2025-08-09
10:40 | 2025-08-09
10:30 | 2025-08-09
10:23 | 2025-08-09
10:13 | 2025-08-09
09:47 | 2025-08-09
