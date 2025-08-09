Advertisement

إقتصاد

إستقرار التضخم في الصين

Lebanon 24
09-08-2025 | 08:16
حافظ التضخم في الصين على إستقراره، إذ أظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك، ظلّ عند مستواه لشهر تموز على أساس سنوي، بعدما كان الخبرائ توقعوا تراجعاً بنسبة 0.1%. (العربية)
