عربي-دولي

حاخام يهوديّ يُوجّه تهديداً لماكرون: "جهّز نعشك"... وفرنسا تفتح تحقيقاً

Lebanon 24
09-08-2025 | 10:23
بعدما هدّد الحاخام الإسرائيلي دانيال ديفيد كوهين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب رغبة الأخير في الإعتراف بدولة فلسطين، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً.
وأضافت النيابة العامة أنها كلفت وحدة التحقيقات الجنائية، التابعة للشرطة القضائية في باريس بالتحقيق.
 
 
وكان كوهين قال في فيديو عبر "يوتيوب": "يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن مِن مصلحته أن يجهّز نعشه. وسيريه الرب معنى أن يكون وقِحاً إلى هذه الدرجة، وأن يدلي بتصريحات ضدّ الرب". (العربية)
 
 
 
