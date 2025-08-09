الأزهر يهاجم قرار "الكابينت" الإسرائيلي باحتلال غزة: وصمة عار على جبين العالم

Advertisement

أدان الشريف بشدة خطة المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لإعادة احتلال ، واصفًا القرار بـ"الجائر" و" الغاشم" الذي يهدف إلى محو وابتلاع ما تبقى من أرضها بالقوة.وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر الأزهر أن هذه الخطوة تمثل "وصمة عار لا تُمحى" على جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لجرائم الاحتلال، مؤكّدًا أن تواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الأممية.ودعا الأزهر إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي موحد، وتكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف ما وصفه بـ"المأساة التاريخية" ومحاولات جر المنطقة إلى الفوضى والانهيار.ويأتي هذا الموقف عقب موافقة "الكابينت" على مقترح رئيس الوزراء بخطة تدريجية للسيطرة الكاملة على القطاع، تبدأ بتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة، وصولًا إلى عمليات توغل في مراكز التجمعات السكنية، رغم معارضة التي حذرت من المخاطر على حياة الأسرى والجنود.