عربي-دولي

الأزهر يهاجم قرار "الكابينت" الإسرائيلي باحتلال غزة: وصمة عار على جبين العالم

Lebanon 24
09-08-2025 | 12:08
أدان الأزهر الشريف بشدة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لإعادة احتلال قطاع غزة، واصفًا القرار بـ"الجائر" و"الاحتلال الغاشم" الذي يهدف إلى محو فلسطين وابتلاع ما تبقى من أرضها بالقوة.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر الأزهر أن هذه الخطوة تمثل "وصمة عار لا تُمحى" على جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لجرائم الاحتلال، مؤكّدًا أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الأممية.

ودعا الأزهر إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي موحد، وتكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف ما وصفه بـ"المأساة التاريخية" ومحاولات جر المنطقة إلى الفوضى والانهيار.

ويأتي هذا الموقف عقب موافقة "الكابينت" على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة تدريجية للسيطرة الكاملة على القطاع، تبدأ بتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة، وصولًا إلى عمليات توغل في مراكز التجمعات السكنية، رغم معارضة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي حذرت من المخاطر على حياة الأسرى والجنود.
