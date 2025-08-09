Advertisement

وزير المالية الإسرائيلي يفقد الثقة بنتنياهو: "لا أستطيع دعم قرار الاستسلام الجزئي لحماس"

Lebanon 24
09-08-2025 | 15:38
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء السبت، إنه فقد ثقته في قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تحقيق النصر الكامل في غزة، واصفًا الخطط الحالية بأنها "غباء غير أخلاقي وغير منطقي".
وفي مقطع فيديو على "إكس"، أكد سموتريتش أن الجيش ألحَق أضرارًا كبيرة بحماس، لكنه أشار إلى أن الأهداف لم تتحقق بعد، واصفًا التراجع عن خطة الحسم العسكري الفوري بأنه استسلام للعاطفة على حساب العقل.

وأضاف أن نتنياهو ومجلس الوزراء يواصلون تنفيذ عمليات عسكرية تهدف فقط لممارسة الضغط من أجل صفقة جزئية لإطلاق سراح الرهائن، مع احتمالية وقف العملية وانسحاب يسمح لحماس بالتعافي وإعادة التسليح، وهو ما يرفضه بشدة.

وختم الوزير بالقول: "حرب من أجل النصر حتى النهاية نعم، ولكن لا لأي خطوة جزئية تستسلم للإرهاب وتُذلّ الدولة". وأوضح أن ضميره لا يسمح له بدعم هذا القرار، معلنًا فقدان ثقته في القيادة الحالية.
