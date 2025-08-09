عن "هزيمة حماس".. إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ!

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً جديداً ذكرت فيه إنَّ "الإنتصار الكامل على حركة في غزة، كفيل وحده بإعادة الأسرى الإسرائيليين من ".

ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "كلما طال انتظار وهم الإفراج عن الأسرى عبر طريق التفاوض، كلما طالت معاناة الرهائن في غزة"، وأضاف: "السؤال المطروح أمامنا ليس ما إذا كان يجب إعادة الرهائن إلى ديارهم، فهذا أمرٌ لا جدال فيه، لكن السؤال المحوري هو كيف سيتمّ ذلك؟".

وأضاف: "الجواب أصبح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى هو إن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم هو جلب حماس إلى الهزيمة الكاملة والاستسلام. لقد حاولت مراراً وتكراراً اللجوء إلى الدبلوماسية. ومن خلال وسطاء في الدوحة والقاهرة، جرى عرض صفقات تدريجية، ومساعدات إنسانية، وتنازلات جوهرية. ردّت حماس بالصمت، والمطالبات المبالغ فيها، والحرب النفسية. مراراً وتكراراً، أثبتت الحركة أنها لا تسعى إلى اتفاق، بل تسعى إلى نصر استراتيجي من خلال المماطلة والتلاعب والضغط الدولي".

وأكمل: "في الواقع، يجب أن ينتهي هذا، فكلما طال سعينا وراء وهم الإفراج المُتفاوض عليه، طالت معاناة الرهائن الإسرائيليين في الأنفاق، وطالت فترة حكم حماس لغزة، وطالت الحرب - للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

واستكمل: "إنَّ فكرة وجوب إدارة الحرب الآن، لا كسبها، هي مغالطة. في العقود الأخيرة، أصبح البعض يعتقد أنه لا ينبغي إجبار أي طرف على الركوع - وأن علينا إلحاق ما يكفي من الألم لتحفيز التفاوض، ولكن ليس لدرجة المخاطرة بنتائج حاسمة. لقد استرشد الغرب بهذه النظرية في العديد من الصراعات الفاشلة. ومع ذلك، فإن الحرب دون نصر لا تُنتج السلام - بل تُنتج الجمود والفوضى والبؤس".

وأضاف: "من يقول إن حماس لا يمكن هزيمتها لمجرد أنها فكرة، يتجاهل التاريخ تماماً. العبودية كانت فكرة، وكذلك النازية، وكذلك الشيوعية السوفيتية. استمرت هذه الأيديولوجيات حتى انهارت الأنظمة التي جسدتها. لسنا بحاجة لهزيمة كل شخص يحمل سلاحاً.. نحنُ بحاجة لكسر النظام الذي يسمح لحماس بالقيادة والسيطرة والإكراه".

وتابع: "ماذا عن الرهائن؟ كل وقفة قتال، وكل عرض سخي، وكل فتح للطرق الإنسانية لم يُقصّر مدة أسرهم، بل أطالها. لقد سمح ذلك لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، وإعادة صياغة روايتها، ورفع مطالبها. في هذه الأثناء، تنشرُ الحركة مقاطع فيديو لأسرى يعانون من الجوع وهم يحفرون قبورهم بأيديهم. هذا ليس تفاوضاً، بل تعذيب نفس"..

وتابع: "هناك مخاطر للعمل العسكري، ويجب أن نعترف بها بصدق. ومع ذلك، فإن من يحذرون من أن استمرار القتال قد يعرض الرهائن للخطر، عليهم الآن أن يعترفوا بعكس ذلك، فكل تأخير وكل وقف لإطلاق النار يزيد من الخطر على الرهائن، فيما التأخير يمنح حماس وقتاً، والوقت بالنسبة للرهائن قاتل".

وقال: "لقد طالت الحرب، وذلك لأننا منحنا حماس فرصاً كثيرة للبقاء. لو دعم العمل الحاسم منذ البداية، لربما انتهت الحرب - ومعاناة الشعب الفلسطيني - بالفعل. المأساة هي أن من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان قد تبنوا استراتيجية تضمن حروباً أطول، ومجاعات أكبر، وأسراً أطول. يُقال لنا إن حماس متطرفة لدرجة لا تسمح بالاستسلام، لكن التطرف لا يجعل الأنظمة لا تُقهر، بل يجعلها خطرة. لهذا، يجب إخضاع الأنظمة الخطرة، لا السيطرة عليها. الأمر لا يتعلق بالانتقام، بل بالنتائج.. يجب إنقاذ الرهائن، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إجبار حماس على رفع الراية البيضاء".