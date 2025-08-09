وزير مصري يكشف: إسرائيل لا تسرق غاز مصر

Advertisement

كشف وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال عن حقيقة اتفاقية استيراد من ، موضحًا أنها ليست اتفاقية جديدة، بل تعديل لاتفاقية تم توقيعها عام 2019 وتستمر حتى عام 2040 بالشروط والأسعار نفسها.وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي، أوضح كمال أن الاتفاقية تعود جذورها إلى إطار اتفاقية أوسلو عام 1994، التي كانت تهدف إلى تعزيز السلام عبر مشروع غاز مشترك، لكن استهداف خط الغاز من قبل حركة والخلافات أديا إلى تغيير مساره.وأشار إلى أن أزمة الغاز التي واجهتها مصر عام 2013 دفعت شركات أجنبية لاقتراح استيراده من إسرائيل بشروط تمنح الأولوية، مؤكداً أن الغاز المستورد يعد الأرخص مقارنة بالبدائل الدولية، ما يحقق وفراً في التكاليف ويدعم .ونفى كمال بشكل قاطع مزاعم استيلاء إسرائيل على حقول الغاز ، مثل حقل ظهر، واصفاً إياها بـ"الأكاذيب". كما اتهم جماعة الإخوان بتعطيل تطوير حقل ظهر لمدة ثلاثة أشهر في 2013 لأهداف سياسية.من جانبها، أكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقية المعدلة تهدف لضمان استمرار إمدادات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع الاستفادة من وحدات تسييل الغاز في منطقة السخنة، مشددة على أنها تخدم بأسعار تنافسية وتتماشى مع استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي.ويعود التعاون المصري في الغاز إلى اتفاقية 2005 لتصديره عبر خط أنابيب العريش - عسقلان، قبل أن تتوقف العمليات عام 2012 بسبب هجمات في ، ليتم لاحقاً توقيع اتفاقية 2019 لاستيراد الغاز من حقلي ليفياثان وتامار.