مظاهرات في إسرائيل اعتراضًا على مخطط السيطرة على قطاع غزة

تظاهر الآلاف في شوارع ليل السبت للمطالبة بوضع حد للحرب في ، غداة إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر خطة للسيطرة على مدينة غزة.ولوّح المتظاهرون بلافتات ورفعوا صورا للرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023.وطالب المتظاهرون حكومة بالعمل على الإفراج عن الرهائن.وقال مسؤول إسرائيلي، مساء السبت، إن بلاده لا تستبعد العودة إلى المفاوضات بشأن الحرب المستمرة في قطاع غزة.ونقلت القناة 12 عن مصدر مسؤول قوله: "لا نستبعد العودة إلى المفاوضات حول اتفاق جزئي في إطار مسودة (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف".وأضاف المصدر أن "الجهود الرئيسية الآن تبذل من قبل الوسطاء"، مشيرا إلى أن المسؤولين يتلقون "بالفعل إشارات من الوسطاء مفادها أنه يمكن إعادة إلى طاولة المفاوضات".وتابع: "مع إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، تتلاشى حملة حماس للتجويع وتُدرك أنها أخطأت بنشرها فيديوهات تجويع الرهائن، ولذلك لا يُمكن استبعاد إمكانية عودتها إلى المفاوضات". (سكاي نيوز)