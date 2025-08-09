Advertisement

عربي-دولي

مظاهرات في إسرائيل اعتراضًا على مخطط السيطرة على قطاع غزة

Lebanon 24
09-08-2025 | 23:10
A-
A+

Doc-P-1402913-638904033493956711.jpg
Doc-P-1402913-638904033493956711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تظاهر الآلاف في شوارع تل أبيب ليل السبت للمطالبة بوضع حد للحرب في قطاع غزة، غداة إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر خطة للسيطرة على مدينة غزة.
Advertisement

ولوّح المتظاهرون بلافتات ورفعوا صورا للرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023.

وطالب المتظاهرون حكومة بنيامين نتنياهو بالعمل على الإفراج عن الرهائن.

وقال مسؤول إسرائيلي، مساء السبت، إن بلاده لا تستبعد العودة إلى المفاوضات بشأن الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مسؤول قوله: "لا نستبعد العودة إلى المفاوضات حول اتفاق جزئي في إطار مسودة (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف".

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن "الجهود الرئيسية الآن تبذل من قبل الوسطاء"، مشيرا إلى أن المسؤولين يتلقون "بالفعل إشارات من الوسطاء مفادها أنه يمكن إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات".

وتابع: "مع إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، تتلاشى حملة حماس للتجويع وتُدرك أنها أخطأت بنشرها فيديوهات تجويع الرهائن، ولذلك لا يُمكن استبعاد إمكانية عودتها إلى المفاوضات". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو لفوكس نيوز: ننوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل لكن لا نريد الاحتفاظ به وحكمه
lebanon 24
10/08/2025 08:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخططات الاحتلال للضم التدريجي لقطاع #غزة ونعدها حلقة في مؤامرة التهجير القسري
lebanon 24
10/08/2025 08:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات
lebanon 24
10/08/2025 08:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه كيسوفيم
lebanon 24
10/08/2025 08:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:05 | 2025-08-10
01:04 | 2025-08-10
00:30 | 2025-08-10
00:30 | 2025-08-10
00:28 | 2025-08-10
00:24 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24