30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزارة الأوقاف السورية ترد على الجدل حول السيارة في الجامع الأموي
Lebanon 24
09-08-2025
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أثار فيديو متداول ظهر خلاله شخص يتجول بسيارته المرسيدس في حرم
الجامع الأموي
بدمشق ردود فعل غاضبة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، أصدرت
وزارة الأوقاف
السورية
، السبت، بيانا أوضحت فيه تفاصيل
القصة الكاملة
.
Advertisement
وأفادت وزارة الأوقاف السورية في بيان على حسابها على "
تلغرام
"، قالت إنه من إدارة
مسجد
بني أمية الكبير بدمشق، بأنه "بتاريخ (2025/7/31)، حضر أحد الأشخاص إلى الجامع الأموي لاستلام عدد من المصاحف، وقد سمحت له إدارة
المسجد
بإيقاف سيارته خارج حرم المسجد لتسهيل عملية التحميل".
وأضاف البيان: "عند بدء التحميل، أُبلغ صاحب السيارة بعدم وجود عمال متاحين للمساعدة، فقام بعض الموظفين ومن دون أخذ الإذن من إدارة المسجد بالسماح له بإدخال سيارته إلى داخل باحة المسجد لتحميل المصاحف بنفسه".
وتابع أنه "خلافا للغرض الذي أُدخلت السيارة من أجله، قام الشخص المذكور بالتجول بسيارته داخل الباحة، وصوّر مقطع فيديو ونشره على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة لا تتماشى مع حرمة المسجد ومكانته".
وأوضح البيان أن "إدارة الجامع الأموي تعرب عن أسفها لحدوث ذلك، فإنّها تؤكد ما يأتي: أولا: محاسبة الموظفين المسؤولين عن السماح بإدخال السيارة دون إذن إدارة المسجد. ثانيا: مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب مقطع الفيديو".
واختتم البيان بالقول: "تؤكد الإدارة حرصها الدائم على صون حرمة الجامع الأموي والحفاظ على قدسيته، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بوظة بنكهة "جديدة" تُثير الجدل حول العالم!
Lebanon 24
بوظة بنكهة "جديدة" تُثير الجدل حول العالم!
10/08/2025 08:26:08
10/08/2025 08:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض في أعماق النظام الشمسي يعيد إشعال الجدل حول "الكوكب التاسع"
Lebanon 24
جسم غامض في أعماق النظام الشمسي يعيد إشعال الجدل حول "الكوكب التاسع"
10/08/2025 08:26:08
10/08/2025 08:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات المؤدية لساحة الأمويين في قلب العاصمة دمشق (الحدث)
Lebanon 24
قطع الطرقات المؤدية لساحة الأمويين في قلب العاصمة دمشق (الحدث)
10/08/2025 08:26:08
10/08/2025 08:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ 2005... دريان يصلي في المسجد الأموي
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ 2005... دريان يصلي في المسجد الأموي
10/08/2025 08:26:08
10/08/2025 08:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا: تضرر منشأة صناعية في ساراتوف بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية
Lebanon 24
روسيا: تضرر منشأة صناعية في ساراتوف بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية
01:05 | 2025-08-10
10/08/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال آخر المخططين لهجمات 11 أيلول.. أميركي لا يزال مختفيا في أفغانستان
Lebanon 24
بعد اغتيال آخر المخططين لهجمات 11 أيلول.. أميركي لا يزال مختفيا في أفغانستان
01:04 | 2025-08-10
10/08/2025 01:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب العصابات.. دولة تعلن حالة الطوارئ
Lebanon 24
بسبب العصابات.. دولة تعلن حالة الطوارئ
00:30 | 2025-08-10
10/08/2025 12:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
القطاع الصحي ينهار في غزة.. ونداءات استغاثة مع تصاعد المجاعة
Lebanon 24
القطاع الصحي ينهار في غزة.. ونداءات استغاثة مع تصاعد المجاعة
00:30 | 2025-08-10
10/08/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من اغتيالهم.. هذا ما فعلته إيران بـ"علماء نوويين"
Lebanon 24
خوفاً من اغتيالهم.. هذا ما فعلته إيران بـ"علماء نوويين"
00:28 | 2025-08-10
10/08/2025 12:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:05 | 2025-08-10
روسيا: تضرر منشأة صناعية في ساراتوف بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية
01:04 | 2025-08-10
بعد اغتيال آخر المخططين لهجمات 11 أيلول.. أميركي لا يزال مختفيا في أفغانستان
00:30 | 2025-08-10
بسبب العصابات.. دولة تعلن حالة الطوارئ
00:30 | 2025-08-10
القطاع الصحي ينهار في غزة.. ونداءات استغاثة مع تصاعد المجاعة
00:28 | 2025-08-10
خوفاً من اغتيالهم.. هذا ما فعلته إيران بـ"علماء نوويين"
00:24 | 2025-08-10
تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي.. هذه تفاصيله
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 08:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 08:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 08:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24