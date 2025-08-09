Advertisement

وزارة الأوقاف السورية ترد على الجدل حول السيارة في الجامع الأموي

Lebanon 24
09-08-2025 | 23:40
Doc-P-1402917-638904039317085659.jpeg
Doc-P-1402917-638904039317085659.jpeg photos 0
بعدما أثار فيديو متداول ظهر خلاله شخص يتجول بسيارته المرسيدس في حرم الجامع الأموي بدمشق ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة الأوقاف السورية، السبت، بيانا أوضحت فيه تفاصيل القصة الكاملة.
وأفادت وزارة الأوقاف السورية في بيان على حسابها على "تلغرام"، قالت إنه من إدارة مسجد بني أمية الكبير بدمشق، بأنه "بتاريخ (2025/7/31)، حضر أحد الأشخاص إلى الجامع الأموي لاستلام عدد من المصاحف، وقد سمحت له إدارة المسجد بإيقاف سيارته خارج حرم المسجد لتسهيل عملية التحميل".

وأضاف البيان: "عند بدء التحميل، أُبلغ صاحب السيارة بعدم وجود عمال متاحين للمساعدة، فقام بعض الموظفين ومن دون أخذ الإذن من إدارة المسجد بالسماح له بإدخال سيارته إلى داخل باحة المسجد لتحميل المصاحف بنفسه".

وتابع أنه "خلافا للغرض الذي أُدخلت السيارة من أجله، قام الشخص المذكور بالتجول بسيارته داخل الباحة، وصوّر مقطع فيديو ونشره على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة لا تتماشى مع حرمة المسجد ومكانته".

وأوضح البيان أن "إدارة الجامع الأموي تعرب عن أسفها لحدوث ذلك، فإنّها تؤكد ما يأتي: أولا: محاسبة الموظفين المسؤولين عن السماح بإدخال السيارة دون إذن إدارة المسجد. ثانيا: مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب مقطع الفيديو".

واختتم البيان بالقول: "تؤكد الإدارة حرصها الدائم على صون حرمة الجامع الأموي والحفاظ على قدسيته، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث". (سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24