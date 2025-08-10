Advertisement

عربي-دولي

القطاع الصحي ينهار في غزة.. ونداءات استغاثة مع تصاعد المجاعة

Lebanon 24
10-08-2025 | 00:30
قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن تسجيل 11 حالة وفاة في 24 ساعة بسبب التجويع "مؤشر خطير" وأكد أن "إسرائيل انتقلت في تعاملها مع القطاع من التجويع إلى هندسة المجاعة".
وكشف البرش -في اتصال مع قناة الجزيرة، أمس السبت  أن ما وصل قطاع غزة الأيام الماضية "هو أقل من 5% من احتياجات القطاع". وأشار إلى وجود "انهيار في المنظومة الصحية في غزة".

ومن جانبه، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية من ارتفاع معدلات المجاعة، وقال إن "التجويع وسوء التغذية يؤديان إلى تراجع المناعة، لا سيما بين الأطفال والنساء وكبار السن".

وبدوره، قال المدير الطبي بمستشفى العودة في مخيم النصيرات ياسر شعبان إن نحو 80% من الأطفال الذين يستقبلهم المستشفى يعانون من التجويع وسوء التغذية الحاد.

وأضاف أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية "يشكل تهديدا خطيرا للقطاع الصحي في غزة".

ومن جهة أخرى، قالت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة إيناس حمدان إن إسرائيل "لم تسمح للوكالة بإدخال أي نوع من المساعدات إلى القطاع رغم توسع مظاهر الجوع" ووصفت الأوضاع الإنسانية هناك بـ"الكارثية".

وبدوره، صرح المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة بأنه "من غير الممكن أن يكون إنزال المساعدات من الجو بديلا عن المعابر البرية".

وأضاف أن الاحتلال "يصر على منع دخول حليب الأطفال واللقاحات إلى قطاع غزة" وأن ما تسمح إسرائيل بدخوله "ما هو إلا نقطة في بحر مقارنة مع احتياجات القطاع". (الجزيرة)

 
