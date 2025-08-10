Advertisement

عربي-دولي

خوفاً من اغتيالهم.. هذا ما فعلته إيران بـ"علماء نوويين"

Lebanon 24
10-08-2025 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1402941-638904079441148992.jpg
Doc-P-1402941-638904079441148992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية في تقرير جديدٍ لها إنَّها إيران نقلت عدداً من العلماء النوويين إلى مكان آمن، وذلك بعد نجاتهم من الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت إيران خلال شهر حزيران الماضي.
Advertisement
 
 
وخلال الحرب التي استمرت لـ12 يوماً بين البلدين، عمدت إسرائيل إلى قتل أكثر من 30 باحثاً، غالبيتهم كانوا معنيين بالبرنامج النووي الإيراني.
 
 
وقال مسؤول إيراني كبير إن معظم العلماء لم يعودوا يعيشون في منازلهم أو يدرسون في الجامعات، وتم نقلهم إلى أماكن آمنة في طهران أو المدن الساحلية الشمالية، حيث يعيشون في فيلات مع عائلاتهم.


واطلعت الصحيفة على أسماء أكثر من 15 من هؤلاء العلماء الناجين، والذين كانت إسرائيل قد أدرجتهم في قائمة تضم نحو 100 عالم، ويقول الإسرائيليون إنهم يجب أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيواصلون عملهم ويخاطرون بمزيد من الضربات، أو يبحثون عن مهنة جديدة.
وقال المسؤول الإيراني إن "أغلب العلماء لا يعيشون في منازلهم، بل تم نقلهم إما إلى منازل آمنة في طهران أو إلى الشمال".
وأضاف: "يتم استبدال الذين كانوا يدرسون في الجامعات بأشخاص ليس لهم أي صلة بالبرنامج النووي".
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف تغذيها إفادات إسرائيلية من احتمال وقوع المزيد من الاغتيالات، وإعدام أحد العلماء الإيرانيين في وقت سابق هذا الأسبوع. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب يعلن قصف منشآت نووية في إيران ويصفه بـ"اللحظة التاريخية"
lebanon 24
10/08/2025 12:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"استعداد لضربة جديدة"؟ هذا ما فعلته أميركا فوق إيران!
lebanon 24
10/08/2025 12:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: اغتيال 17 عالما نوويا حتى الآن في إيران
lebanon 24
10/08/2025 12:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا 9 علماء نوويين منذ بدء الهجوم على إيران
lebanon 24
10/08/2025 12:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2025-08-10
04:20 | 2025-08-10
04:06 | 2025-08-10
03:40 | 2025-08-10
03:15 | 2025-08-10
03:00 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24