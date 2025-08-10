31
عربي-دولي
خوفاً من اغتيالهم.. هذا ما فعلته إيران بـ"علماء نوويين"
Lebanon 24
10-08-2025
|
00:28
A-
A+
قالت صحيفة "التلغراف"
البريطانية
في تقرير جديدٍ لها إنَّها
إيران
نقلت عدداً من العلماء النوويين إلى مكان آمن، وذلك بعد نجاتهم من الاستهدافات
الإسرائيلية
التي طالت إيران خلال شهر حزيران الماضي.
وخلال الحرب التي استمرت لـ12 يوماً بين البلدين، عمدت
إسرائيل
إلى قتل أكثر من 30 باحثاً، غالبيتهم كانوا معنيين بالبرنامج
النووي
الإيراني
.
وقال مسؤول إيراني كبير إن معظم العلماء لم يعودوا يعيشون في منازلهم أو يدرسون في الجامعات، وتم نقلهم إلى أماكن آمنة في
طهران
أو المدن الساحلية الشمالية، حيث يعيشون في فيلات مع عائلاتهم.
واطلعت الصحيفة على أسماء أكثر من 15 من هؤلاء العلماء الناجين، والذين كانت إسرائيل قد أدرجتهم في قائمة تضم نحو 100 عالم، ويقول الإسرائيليون إنهم يجب أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيواصلون عملهم ويخاطرون بمزيد من الضربات، أو يبحثون عن مهنة جديدة.
وقال المسؤول الإيراني إن "أغلب العلماء لا يعيشون في منازلهم، بل تم نقلهم إما إلى منازل آمنة في طهران أو إلى
الشمال
".
وأضاف: "يتم استبدال الذين كانوا يدرسون في الجامعات بأشخاص ليس لهم أي صلة بالبرنامج النووي".
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف تغذيها إفادات إسرائيلية من احتمال وقوع المزيد من الاغتيالات، وإعدام أحد العلماء الإيرانيين في وقت سابق هذا الأسبوع.
(إرم نيوز)
