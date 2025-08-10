قالت صحيفة "التلغراف" في تقرير جديدٍ لها إنَّها نقلت عدداً من العلماء النوويين إلى مكان آمن، وذلك بعد نجاتهم من الاستهدافات التي طالت إيران خلال شهر حزيران الماضي.

Advertisement

وخلال الحرب التي استمرت لـ12 يوماً بين البلدين، عمدت إلى قتل أكثر من 30 باحثاً، غالبيتهم كانوا معنيين بالبرنامج .

وقال مسؤول إيراني كبير إن معظم العلماء لم يعودوا يعيشون في منازلهم أو يدرسون في الجامعات، وتم نقلهم إلى أماكن آمنة في أو المدن الساحلية الشمالية، حيث يعيشون في فيلات مع عائلاتهم.





واطلعت الصحيفة على أسماء أكثر من 15 من هؤلاء العلماء الناجين، والذين كانت إسرائيل قد أدرجتهم في قائمة تضم نحو 100 عالم، ويقول الإسرائيليون إنهم يجب أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيواصلون عملهم ويخاطرون بمزيد من الضربات، أو يبحثون عن مهنة جديدة.

وقال المسؤول الإيراني إن "أغلب العلماء لا يعيشون في منازلهم، بل تم نقلهم إما إلى منازل آمنة في طهران أو إلى ".

وأضاف: "يتم استبدال الذين كانوا يدرسون في الجامعات بأشخاص ليس لهم أي صلة بالبرنامج النووي".

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف تغذيها إفادات إسرائيلية من احتمال وقوع المزيد من الاغتيالات، وإعدام أحد العلماء الإيرانيين في وقت سابق هذا الأسبوع. (إرم نيوز)