31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
22
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب لقاح كورونا.. قتل ضابط شرطة
Lebanon 24
10-08-2025
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة أتلانتا الأميركية حادثًا دامياً، بعدما حاول باتريك
جوزيف
وايت (30 عامًا) من ولاية
جورجيا
دخول مقر
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
منها (CDC)، متسلحًا بخمس بنادق، بينها بندقية طويلة، قبل أن يفتح النار على صيدلية قريبة مساء الجمعة.
Advertisement
الهجوم أسفر عن مقتل ضابط شرطة مقاطعة ديكالب ديفيد روز، وهو أب لثلاثة أطفال، فيما لقي وايت حتفه أيضًا، من دون أن تؤكد السلطات ما إذا كان انتحر أم قُتل برصاص الشرطة.
الشرطة كشفت أن والد المسلح أبلغ عن ابنه قبل الحادث، مشيرًا إلى أنه كان يعاني اضطرابات نفسية عقب وفاة كلبه، وأصبح مهووسًا بفكرة أن لقاح كوفيد-19 سبب له اكتئابًا ودفعه للتفكير في الانتحار.
جيران
وايت أكدوا أنه كان يعبّر باستمرار عن عدم ثقته باللقاحات، لكنه لم يُظهر ميولًا عنيفة من قبل.
وزير الصحة
والخدمات الإنسانية
روبرت
ف. كينيدي جونيور، المعروف بتشكيكه في اللقاحات، أعرب عن حزنه لمقتل الضابط، داعيًا لحماية العاملين في الصحة العامة، فيما وجّه بعض الموظفين السابقين في CDC انتقادات له، محمّلينه جزءًا من المسؤولية عن تصاعد خطاب العداء تجاه
العلم
والعاملين الفيدراليين.
مواضيع ذات صلة
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
10/08/2025 12:13:48
10/08/2025 12:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فضيحة لقاحات كورونا... رئيسة المفوضية الأوروبية قد تخسر منصبها!
Lebanon 24
بسبب فضيحة لقاحات كورونا... رئيسة المفوضية الأوروبية قد تخسر منصبها!
10/08/2025 12:13:48
10/08/2025 12:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد شرطة محافظة همدان الإيرانية: مقتل رئيس شرطة الأمن العام وضابط آخر في مدينة أسد آباد إثر هجوم بمسيّرة
Lebanon 24
قائد شرطة محافظة همدان الإيرانية: مقتل رئيس شرطة الأمن العام وضابط آخر في مدينة أسد آباد إثر هجوم بمسيّرة
10/08/2025 12:13:48
10/08/2025 12:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تعلن موعد بدء تجربة لقاح مضاد للسرطان
Lebanon 24
روسيا تعلن موعد بدء تجربة لقاح مضاد للسرطان
10/08/2025 12:13:48
10/08/2025 12:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
Lebanon 24
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
04:47 | 2025-08-10
10/08/2025 04:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
Lebanon 24
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
04:20 | 2025-08-10
10/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
Lebanon 24
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
04:06 | 2025-08-10
10/08/2025 04:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
Lebanon 24
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
03:40 | 2025-08-10
10/08/2025 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات إسرائيلية لاجتياح غزة.. تجنيد احتياط وتجهيز دبابات
Lebanon 24
تحضيرات إسرائيلية لاجتياح غزة.. تجنيد احتياط وتجهيز دبابات
03:15 | 2025-08-10
10/08/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:47 | 2025-08-10
تدهور صحي حاد في غزة.. الجوع يفتك بالأطفال واستهداف متواصل للمدنيين
04:20 | 2025-08-10
روسيا: خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة مرفوضة وقد تؤدي لانفجار شامل
04:06 | 2025-08-10
بأمر من طالبان.. إغلاق مئات صالونات التجميل في كابل
03:40 | 2025-08-10
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
03:15 | 2025-08-10
تحضيرات إسرائيلية لاجتياح غزة.. تجنيد احتياط وتجهيز دبابات
03:00 | 2025-08-10
انخفاض عدد الجنود في الجيش الكوري الجنوبي يثير القلق
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 12:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 12:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 12:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24