عربي-دولي

بسبب لقاح كورونا.. قتل ضابط شرطة

Lebanon 24
10-08-2025 | 01:29
شهدت مدينة أتلانتا الأميركية حادثًا دامياً، بعدما حاول باتريك جوزيف وايت (30 عامًا) من ولاية جورجيا دخول مقر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، متسلحًا بخمس بنادق، بينها بندقية طويلة، قبل أن يفتح النار على صيدلية قريبة مساء الجمعة.
الهجوم أسفر عن مقتل ضابط شرطة مقاطعة ديكالب ديفيد روز، وهو أب لثلاثة أطفال، فيما لقي وايت حتفه أيضًا، من دون أن تؤكد السلطات ما إذا كان انتحر أم قُتل برصاص الشرطة.

الشرطة كشفت أن والد المسلح أبلغ عن ابنه قبل الحادث، مشيرًا إلى أنه كان يعاني اضطرابات نفسية عقب وفاة كلبه، وأصبح مهووسًا بفكرة أن لقاح كوفيد-19 سبب له اكتئابًا ودفعه للتفكير في الانتحار. جيران وايت أكدوا أنه كان يعبّر باستمرار عن عدم ثقته باللقاحات، لكنه لم يُظهر ميولًا عنيفة من قبل.

وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور، المعروف بتشكيكه في اللقاحات، أعرب عن حزنه لمقتل الضابط، داعيًا لحماية العاملين في الصحة العامة، فيما وجّه بعض الموظفين السابقين في CDC انتقادات له، محمّلينه جزءًا من المسؤولية عن تصاعد خطاب العداء تجاه العلم والعاملين الفيدراليين.
