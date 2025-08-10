31
عربي-دولي
بمشاركة مغاربية ودولية.. أسطول جديد يستعد لكسر الحصار البحري على غزة
Lebanon 24
10-08-2025
|
01:40
A-
A+
تم، مساء السبت بشارع بورقيبة بتونس العاصمة، تنظيم فعالية تعريفية بـ"أسطول الصمود المغاربي" لكسر الحصار عن غزة.
ووفق عضو هيئة "أسطول الصمود المغاربي" غسان الهنشيري، فإن
الأسطول البحري
ستنطلق سفنه من
إسبانيا
يوم 31 أب 2025.
وصرح غسان الهنشيري بأن الأسطول البحري يتكون من أربع مبادرات هي "أسطول الصمود المغاربي" و"أسطول الحرية" و"الحركة العالمية نحو غزة" و"صمود نوسانتارا".
وحسب الهنشيري، من المنتظر أن ينطلق "أسطول الصمود المغاربي" من
تونس
يوم 4 أيلول 2025.
وأشار عضو هيئة "أسطول الصمود المغاربي" إلى أن باب تسجيل التونسيين الراغبين في الالتحاق بالأسطول قد أغلق السبت وأن العدد التقريبي للمشاركين ناهز الـ 300 مشارك.
وذكر أن عدد السفن التي ستشارك في الأسطول هو الذي سيحدد عدد الركاب المحتملين.
ووفق الهنشيري، سيخضع المشاركون لدورات تدريبية لها علاقة بالأسطول البحري. (روسيا اليوم)
