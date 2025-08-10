Advertisement

عربي-دولي

ترامب: لا غزو للمكسيك

Lebanon 24
10-08-2025 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1402970-638904139109590230.png
Doc-P-1402970-638904139109590230.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الجيش الأميركي لن يدخل الأراضي المكسيكية، وذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن توجيه سري سمح باستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.
Advertisement

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم شددت في تصريحاتها على أن بلادها ستواصل التعاون مع واشنطن لمكافحة المخدرات، لكنها وضعت خطًا أحمر واضحًا قائلة: "لن يكون هناك غزو... هذا مرفوض تمامًا، والولايات المتحدة لن تأتي إلى المكسيك بقواتها".

جاءت هذه التصريحات بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقل عن مصادر أن ترامب وجّه البنتاغون للقيام بعمليات عسكرية في البحر وعلى أراضٍ أجنبية لاستهداف عصابات المخدرات، خاصة تلك التي صنفتها إدارته كمنظمات إرهابية أجنبية، وبينها ست عصابات مكسيكية.

السفارة الأميركية في المكسيك أكدت في بيان أن البلدين سيستخدمان "كل أداة متاحة" لحماية شعبيهما من تهريب المخدرات، دون الخوض في تفاصيل. فيما حذّر محللون من أن أي تدخل عسكري أميركي أحادي الجانب قد يفشل في وقف تدفق المخدرات ويؤدي إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة.

وكانت شينباوم قد رفضت في أيار الماضي عرضًا من ترامب بتقديم مساعدة عسكرية مباشرة، مؤكدة أن "أراضينا غير قابلة للتصرف".

 
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على المكسيك تصل إلى 30% ابتداء من مطلع الشهر المقبل
lebanon 24
10/08/2025 12:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"غزو الخنافس" يعود إلى بريطانيا بعد غياب لعقود
lebanon 24
10/08/2025 12:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُقدم إسرائيل على غزو سوريا؟.. خبير يُوضح
lebanon 24
10/08/2025 12:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تايوان تُطلق مناوراتها السنوية تحاكي سيناريو غزو صيني
lebanon 24
10/08/2025 12:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2025-08-10
04:20 | 2025-08-10
04:06 | 2025-08-10
03:40 | 2025-08-10
03:15 | 2025-08-10
03:00 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24