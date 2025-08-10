ترامب: لا غزو للمكسيك

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي ، السبت، أن الجيش الأميركي لن يدخل الأراضي المكسيكية، وذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن توجيه سري سمح باستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.الرئيسة المكسيكية شددت في تصريحاتها على أن بلادها ستواصل التعاون مع لمكافحة المخدرات، لكنها وضعت خطًا أحمر واضحًا قائلة: "لن يكون هناك غزو... هذا مرفوض تمامًا، والولايات المتحدة لن تأتي إلى بقواتها".جاءت هذه التصريحات بعد تقرير لصحيفة تايمز نقل عن مصادر أن وجّه للقيام بعمليات عسكرية في البحر وعلى أراضٍ أجنبية لاستهداف عصابات المخدرات، خاصة تلك التي صنفتها إدارته كمنظمات إرهابية أجنبية، وبينها ست عصابات مكسيكية.السفارة الأميركية في المكسيك أكدت في بيان أن البلدين سيستخدمان "كل أداة متاحة" لحماية شعبيهما من تهريب المخدرات، دون الخوض في تفاصيل. فيما حذّر محللون من أن أي تدخل عسكري أميركي أحادي الجانب قد يفشل في وقف تدفق المخدرات ويؤدي إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة.وكانت شينباوم قد رفضت في أيار الماضي عرضًا من ترامب بتقديم مساعدة عسكرية مباشرة، مؤكدة أن "أراضينا غير قابلة للتصرف".